Будет ли в воскресенье в Перми сильный снегопад? Отвечают синоптики

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ оценили последствия снегопада за минувшую субботу. Погоду определяла малоподвижная фронтальная зона, ориентированная примерно по линии с Чайковского на Губаху через Пермь.
Больше всего осадков выпало на юго-западе в Чайковском (8 мм), в Перми и Оханске по 6 мм, на остальной территории 1-5 мм осадков, на севере местами их не было.
Тем временем в Среднее Поволжье вышел циклон со стороны Ростовской области, сформировавшийся на той же фронтальной зоне.
В Ульяновской области и Татарстане выпало еще до 13 мм осадков за 12 ч, в Удмуртии 10 мм в Сарапуле. В течение суток 21 января эта зона сильных снегопадов сместится через Удмуртию и Кировскую область на северо-запад Пермского края.
В Перми снег также продолжится вплоть до ночи на понедельник и может выпасть еще 7-10 мм осадков, то есть прирост снежного покрова еще будет значительным — до 10 см. На западе и на севере края ожидается еще до 15 мм, в основном сильный снег будет в воскресенье днем.