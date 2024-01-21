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Будет ли в воскресенье в Перми сильный снегопад? Отвечают синоптики

Будет ли в воскресенье в Перми сильный снегопад? Отвечают синоптики

21 января 2024, 04:20
Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru
В субботу самые сильные снегопады наблюдались в Оханске, Перми и Чайковском.

Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ оценили последствия снегопада за минувшую субботу. Погоду определяла малоподвижная фронтальная зона, ориентированная примерно по линии с Чайковского на Губаху через Пермь.

Больше всего осадков выпало на юго-западе в Чайковском (8 мм), в Перми и Оханске по 6 мм, на остальной территории 1-5 мм осадков, на севере местами их не было.

Тем временем в Среднее Поволжье вышел циклон со стороны Ростовской области, сформировавшийся на той же фронтальной зоне.

В Ульяновской области и Татарстане выпало еще до 13 мм осадков за 12 ч, в Удмуртии 10 мм в Сарапуле. В течение суток 21 января эта зона сильных снегопадов сместится через Удмуртию и Кировскую область на северо-запад Пермского края.

В Перми снег также продолжится вплоть до ночи на понедельник и может выпасть еще 7-10 мм осадков, то есть прирост снежного покрова еще будет значительным — до 10 см. На западе и на севере края ожидается еще до 15 мм, в основном сильный снег будет в воскресенье днем.

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