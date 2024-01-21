Будет ли в воскресенье в Перми сильный снегопад? Отвечают синоптики

В Перми снег также продолжится вплоть до ночи на понедельник и может выпасть еще 7-10 мм осадков, то есть прирост снежного покрова еще будет значительным — до 10 см. На западе и на севере края ожидается еще до 15 мм, в основном сильный снег будет в воскресенье днем.