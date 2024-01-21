Двое челябинцев работали в Краснокамске курьерами телефонных мошенников

Для этого южноуральцы вступили в специальное сообщество в интернет-мессенджере telegram, откуда получали указания ездить по адресам предварительно обманутых по телефону пожилых граждан. Подельники забирали у них наличные денежные средства для помощи якобы попавшим в беду родственникам, а затем зачисляли их на специальные счета, которые им сообщали «кураторы», оставляя часть себе в качестве вознаграждения.