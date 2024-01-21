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Двое челябинцев работали в Краснокамске курьерами телефонных мошенников

Двое челябинцев работали в Краснокамске курьерами телефонных мошенников

21 января 2024, 04:42
Фото: Midjourney
Мужчины недавно освободились из колонии и снова начали зарабатывать преступным путем.

Краснокамский городской суд за мошенничество приговорил двух ранее судимых безработных жителей Челябинска 1985 и 1993 года рождения к лишения свободы по 5,5 и 4,5 лет соответственно, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Мужчины свою вину признали полностью и просили о снисхождении.

Как рассказали в суде, после очередного освобождения из мест лишения свободы молодые люди в поиске легкого заработка не придумали ничего лучше, чем «трудоустроиться» курьерами в рамках старой мошеннической схемы под названием «Мама (бабушка, папа и т д.), я попал в ДТП и сбил человека».

Для этого южноуральцы вступили в специальное сообщество в интернет-мессенджере telegram, откуда получали указания ездить по адресам предварительно обманутых по телефону пожилых граждан. Подельники забирали у них наличные денежные средства для помощи якобы попавшим в беду родственникам, а затем зачисляли их на специальные счета, которые им сообщали «кураторы», оставляя часть себе в качестве вознаграждения.

Таким образом фигуранты совершили семь преступлений на территории Челябинска и Краснокамска, причинив потерпевшим ущерб от 100 тыс. до 600 тыс. рублей и заработав на чужой беде около 100 тыс. рублей на двоих.

Приговор не вступил в законную силу.

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