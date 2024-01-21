Из-за снегопада глава Перми рекомендовал горожанам пересесть в автобусы

В комментариях к постам об уборке снега в telegram-канале Соснина люди указывают на проблемы с не чищенными тротуарами и проезжей частью в Мотовилихе, Орджоникидзевском и Индустриальном районах города. «По ул. Профессора Чагина — вдоль домов Макаренко 16а, Тургенева 35б — разъезжаться со встречным транспортом всё сложнее, машины свозит друг на друга. А тротуаров и вовсе нет: только протоптанные тропы по сугробам», — рассказывают люди.