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Published Сегодня, 13:39

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Из-за снегопада глава Перми рекомендовал горожанам пересесть в автобусы

Из-за снегопада глава Перми рекомендовал горожанам пересесть в автобусы

21 января 2024, 13:39
Фото: properm.ru
За субботу-воскресенье с улиц Перми вывезли более 24 тысяч кубометров снега.

За субботу и день воскресенья с улиц Перми убрано и вывезено больше 24 тыс. кубометров снега, сообщает в своем telegram-канале глава Перми Эдуард Соснин. Для сравнения в обычные дни эта цифра составляет около 10 тысяч.

В пятницу в Перми начался сильный снегопад, из-за которого высота снежного покрова к утру воскресенья составила 41 см.

Погодные условия по-прежнему остаются сложными, утверждает пермский мэр: «Специалисты городского управления содержания объектов благоустройства помогают подрядчикам выравнивать ситуацию с уборкой в городе — координируют, куда требуется перекинуть технику и рабочих. Вижу ваши сообщения по проблемным точкам в районах, они уже переданы в работу».

В комментариях к постам об уборке снега в telegram-канале Соснина люди указывают на проблемы с не чищенными тротуарами и проезжей частью в Мотовилихе, Орджоникидзевском и Индустриальном районах города. «По ул. Профессора Чагина — вдоль домов Макаренко 16а, Тургенева 35б — разъезжаться со встречным транспортом всё сложнее, машины свозит друг на друга. А тротуаров и вовсе нет: только протоптанные тропы по сугробам», — рассказывают люди.

Глава Перми предупреждает горожан, что в понедельник утром скорость движения может быть ниже обычной — «выезжайте заранее, будьте аккуратны на дорогах, по возможности пользуйтесь общественным транспортом».

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