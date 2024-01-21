Из-за снегопада глава Перми рекомендовал горожанам пересесть в автобусы

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
За субботу и день воскресенья с улиц Перми убрано и вывезено больше 24 тыс. кубометров снега, сообщает в своем telegram-канале глава Перми Эдуард Соснин. Для сравнения в обычные дни эта цифра составляет около 10 тысяч.
В пятницу в Перми начался сильный снегопад, из-за которого высота снежного покрова к утру воскресенья составила 41 см.
Погодные условия по-прежнему остаются сложными, утверждает пермский мэр: «Специалисты городского управления содержания объектов благоустройства помогают подрядчикам выравнивать ситуацию с уборкой в городе — координируют, куда требуется перекинуть технику и рабочих. Вижу ваши сообщения по проблемным точкам в районах, они уже переданы в работу».
В комментариях к постам об уборке снега в telegram-канале Соснина люди указывают на проблемы с не чищенными тротуарами и проезжей частью в Мотовилихе, Орджоникидзевском и Индустриальном районах города. «По ул. Профессора Чагина — вдоль домов Макаренко 16а, Тургенева 35б — разъезжаться со встречным транспортом всё сложнее, машины свозит друг на друга. А тротуаров и вовсе нет: только протоптанные тропы по сугробам», — рассказывают люди.
Глава Перми предупреждает горожан, что в понедельник утром скорость движения может быть ниже обычной — «выезжайте заранее, будьте аккуратны на дорогах, по возможности пользуйтесь общественным транспортом».