Когда в Перми закончится снегопад? Узнали у метеорологов

В понедельник 22 января влияние смещающегося на восток холодного фронта принесет в ночное время небольшой и умеренный снег, в дневное время небольшой снег выпаде по восточной половине региона. В краевой столице ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер западной четверти умеренный с отдельными порывами до 15 м/с. Температурный фон понизится и составит ночью −18…−13ºС, в Перми около −13ºС, в горно-восточном районе ещё тепло −10…−8ºС, дневной прогрев слабый: −16…−11ºС, в Перми около −11ºС.



Во вторник 23 января смещающийся через юг Европейской территории России антициклон обеспечит переменную облачность и отсутствие существенных осадков, за исключением северных районов Пермского края, где под влиянием фронтального раздела выпадет небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Ночная температура воздуха окажется на уровне −20…−15ºС, на юге при прояснениях до −25ºС, дневная температура воздуха −13…−8ºС. В Перми без осадков, ночью −18ºС, днем −11ºС.



В среду 24 января антициклон, медленно смещаясь на Южный Урал, уступает место циклонической деятельности с северо-запада. Постепенное натекание облачности на регион и распространение зоны небольших осадков на юг ожидается в течение суток, в Перми ночью без существенных осадков, днем выпадет небольшой снег. Ветер по-прежнему юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит −15…−10ºС, в Перми около −12ºС, днем −12…−7ºС, в Перми около −9ºС.