«Молот-Прикамье» со счетом 6: 3 обыграл на выезде ЦСК ВВС

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
«Молот-Прикамье» завершил серию выездных игр в чемпионате ВХЛ матчем с командой ЦСК ВВС на льду в Самаре. Пермяки победили со счетом 6:3. Голы в составе пермской команды забили Алексей Шубин, Александр Волков — дважды, Игорь Зенчиков, Дмитрий Зайцев и Константин Рыжов.
«ЦСК ВВС команда, не бей-беги, озорная, комбинирует. Много моментов они создали возле наших ворот. А мы, можно сказать, реализовали все свои моменты, в этом и заключается результат матча», — оценил итоги матча главный тренер молотобойцев Павел Зубов.
Это пятая подряд победа одержанная подопечными Павла Зубова. Далее «Молот» ждет домашняя серия, которая стартует 25 января матчем против воронежского «Бурана».
Кроме того, уже на следующей неделе «Молот» сыграет с ХК «Ростов», ХК «Тамбов» и саратовским «Кристаллом».
По итогам 46 игр «Молот» занимает вторую строчку в турнирной таблице с разницей в одно очко с лидером, «Рубином» из Тюмени.