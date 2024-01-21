«Молот-Прикамье» со счетом 6: 3 обыграл на выезде ЦСК ВВС

«ЦСК ВВС команда, не бей-беги, озорная, комбинирует. Много моментов они создали возле наших ворот. А мы, можно сказать, реализовали все свои моменты, в этом и заключается результат матча», — оценил итоги матча главный тренер молотобойцев Павел Зубов.