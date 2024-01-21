Пермский миллиардер Дмитрий Рыболовлев расплакался в суде с Sotheby's

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Пермский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, обвинивший аукционный дом Sotheby's в сговоре со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье для оформления сделок по покупке культурных ценностей, расплакался в суде. Об этом в заметке о ходе разбирательства сообщает издание Associated Press.
Как указывается, Рыболовлев не сдержал эмоции, давая показания о том, что обнаружил, что он был участником мошеннической игры, слишком распространенной в мире: «Арт-рынок, который должен быть более прозрачным».
Эмоциональный момент наступил, когда миллиардер, выступая через переводчика, завершил свое двухдневное выступление в федеральном суде Манхэттена в поддержку своего иска против Sotheby's.
Рыболовлев заявил, что когда-то его состояние составляло не менее 7 миллиардов долларов, и он доверял своему дилеру Иву Бувье. Он обвиняет Sotheby's в предательстве и утверждает, что его сотрудники помогали арт-дилеру Иву Бувье, который на протяжении десяти лет занимался сделками бизнесмена по приобретению предметов искусства и систематически завышал на них цены. Представители Sotheby’s в свою очередь считают, что Рыболовлев сам виноват в своих убытках. До того, как обман вскрылся, Рыболовлев считал арт-дилера своим другом.
Пикантный момент, в суде также прозвучало, что Рыболовлев доверял своим советникам, в том числе и Бувье. Юристы сообщили, что миллиардер не вникал в документы по сделкам и не перепроверял их.
Федеральный гражданский процесс продлится примерно до конца января, решение будут принимать присяжные из десяти человек. Financial Times ранее сообщала, что в коллегии участвуют медсестра, воспитательница детского сада и церковный органист.