Пермяк не смог постричься и будет платить штраф

В сентябре прошлого года житель микрорайона Пролетарский пришел в салон красоты «Имидж» на ул. Сочинской. Мужчина хотел просто постричься, но не тут то было. Была суббота и у мастера-парикмахера не было свободного времени, клиенту предложили прийти в другое время. Но мужчина неожиданно обиделся и начал махать перед женщиной руками, повышать голос и высказывать нецензурные выражения в ее адрес. Администратор салона вызвала полицию.