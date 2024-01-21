Пермяк не смог постричься и будет платить штраф

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
В сентябре прошлого года житель микрорайона Пролетарский пришел в салон красоты «Имидж» на ул. Сочинской. Мужчина хотел просто постричься, но не тут то было. Была суббота и у мастера-парикмахера не было свободного времени, клиенту предложили прийти в другое время. Но мужчина неожиданно обиделся и начал махать перед женщиной руками, повышать голос и высказывать нецензурные выражения в ее адрес. Администратор салона вызвала полицию.
В отношении мужчины составили административный протокол об оскорблениям (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ). Постановлением мирового судьи 42-летний мужчина был признан виновным, ему назначили штрафа в размере 3 тыс. руб.
Пермяк пытался оспорить наказание. Он заявил, что он положительно характеризуется дома и на работе, а свидетели исказили картину произошедшего. Мужчина также заявил, рассказали в суде, что не он, а парикмахерская должна быть наказана, поскольку его права — как потребителя — были нарушены.
Но суд оставил его жалобу без удовлетворения, поскольку факт оскорбления и вина мужчины подтверждается совокупностью представленных доказательств, а оснований не доверять представленным сведениям не имеется. При этом, наличие между сторонами разногласий в части защиты прав потребителя не имеют правового значения и не ставят под сомнение факт допущенных в адрес потерпевшей высказываний неприличного характера, противоречащих общепринятым нормам морали и нравственности.
Решение судов вступило в законную силу.