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Пермяк не смог постричься и будет платить штраф

Пермяк не смог постричься и будет платить штраф

21 января 2024, 09:07
Фото: 1MI
Мужчине не удалось в сентябре прошлого года сделать стрижку, и он сильно расстроился.

В сентябре прошлого года житель микрорайона Пролетарский пришел в салон красоты «Имидж» на ул. Сочинской. Мужчина хотел просто постричься, но не тут то было. Была суббота и у мастера-парикмахера не было свободного времени, клиенту предложили прийти в другое время. Но мужчина неожиданно обиделся и начал махать перед женщиной руками, повышать голос и высказывать нецензурные выражения в ее адрес. Администратор салона вызвала полицию.

В отношении мужчины составили административный протокол об оскорблениям (ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ). Постановлением мирового судьи 42-летний мужчина был признан виновным, ему назначили штрафа в размере 3 тыс. руб.

Пермяк пытался оспорить наказание. Он заявил, что он положительно характеризуется дома и на работе, а свидетели исказили картину произошедшего. Мужчина также заявил, рассказали в суде, что не он, а парикмахерская должна быть наказана, поскольку его права — как потребителя — были нарушены.

Но суд оставил его жалобу без удовлетворения, поскольку факт оскорбления и вина мужчины подтверждается совокупностью представленных доказательств, а оснований не доверять представленным сведениям не имеется. При этом, наличие между сторонами разногласий в части защиты прав потребителя не имеют правового значения и не ставят под сомнение факт допущенных в адрес потерпевшей высказываний неприличного характера, противоречащих общепринятым нормам морали и нравственности.

Решение судов вступило в законную силу.

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