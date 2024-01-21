Присяжные в Кишерти вынесли вердикт по делу об убийстве ножом и топором

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
На основании вердикта присяжных в постоянном судебном присутствии Кунгурского райсуда в Усть-Кишерти местного жителя отправили на 14 лет в колонию строгого режима. Как рассказали в суде, присяжные единогласно признали мужчину виновным в убийстве мужчины и нападении на женщину. Приговор в законную силу не вступил.
Как известно из материалов дела, в августе 2022 года двое мужчин выпивали и во время совместного отдыха поссорились, дело дошло до драки. Подсудимый в ходе ссоры, нанес своему собеседнику несколько ударов кулаком, а потом и топором в голову. После этого он схватил нож и дважды вонзил его в грудь знакомому. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия.
Досталось в конфликте и находящейся в тот момент рядом гражданке. От ударов тяжелыми предметами по темени рукам она получила легкий вред здоровью.
После драки ее зачинщика задержали. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ — убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.