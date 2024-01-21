Присяжные в Кишерти вынесли вердикт по делу об убийстве ножом и топором

Как известно из материалов дела, в августе 2022 года двое мужчин выпивали и во время совместного отдыха поссорились, дело дошло до драки. Подсудимый в ходе ссоры, нанес своему собеседнику несколько ударов кулаком, а потом и топором в голову. После этого он схватил нож и дважды вонзил его в грудь знакомому. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия.