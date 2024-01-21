С пермского НПО в суде взыскивают 900 миллионов рублей

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Пермский производитель оборонной продукции и газоперекачивающих агрегатов НПО «Искра» вступило в череду судебных споров с ООО «ОДК-Инжиниринг», сообщает сегодня «КоммерсантЪ-Прикамье». Подразделение ОДК направило с июня по ноябрь в арбитражный суд три иска о взыскании с пермского НПО в общей сложности почти 900 млн рублей.
Первая инстанция частично удовлетворила один из них о взыскании 612 млн рублей. Дочерняя структура ОДК поставила «Искре» три газотурбинные установки, которые станут основой агрегатов для одной из компрессорных станций газопровода «Сила Сибири». Изделия были отгружены по предварительной цене, а согласованная «Газпромом» окончательная цена каждого из них в итоге выросла почти на 57,5 млн руб. С претензиями истца НПО не согласно, поскольку повышение цены не согласовал один из участников проекта. Эксперты «КоммерсантЪ-Прикамье» отмечают, что раньше пермские предприятия отгружали ГТУ заказчикам напрямую.
Как следует из документов суда, в 2021 году между юридическими лицами был заключен договор, его ориентировочная цена составила 877,715 млн рублей. По его условиям, ООО должно было поставить НПО «Искра» три газотурбинные установки ГТУ-25П, а заказчик оплатить товар.
Газотурбинные установки предназначались для проекта «Сила Сибири», ими планировалось укомплектовать компрессорную станцию «Амгинская». Стоимость одного комплекта ГТУ-25П была оценена в 243,837 млн рублей. Фиксированная сумма одной газотурбинной установки должна была сложиться из цены, которую утвердило ПАО «Газпром», а также из стоимости обслуживания банковской гарантии. Аванс по договору, который перечислило НПО «Искра» поставщику, составил 438,9 млн рублей, ГТУ были отгружены.
Противоречия между московской компанией и пермским научно-производственным объединением начались после того, как ООО «ОДК-Инжиниринг» сообщило, что итоговая цена договора составит 1,05 млрд руб. В июле 2022 года «Газпром» заявил, что согласованная фиксированная цена одной газотурбинной установки составляет 291,944 млн рублей. ООО потребовало от «Искры» заключить дополнительное соглашение к договору, в котором необходимо было указать новую цену, но в итоге получило отказ. Пермский производитель мотивировал свое решение тем, что конечный потребитель продукции «Казанькомпрессормаш» не согласовал указанную цену. В итоге ООО обратилось в суд, требуя взыскать с «Искры» 612 млн рублей, а также установить фиксированную цену договора в 1,05 млрд руб. и признать утратившими силу спецификации по нему на «старую» сумму.
В итоге суд решил, что требования «ОДК-Инжиниринг» подлежат удовлетворению, поскольку договор действительно предусматривает расчет на основании окончательных расчетов цены изделий. Суд отметил также, что хотя НПО «Искра» и не согласно с исковыми требованиями, в сентябре прошлого года оно направило московской компании график погашения задолженности на указанную сумму. В итоге иск был удовлетворен только в части взыскания денежных средств. Сейчас пермский производитель пытается обжаловать это решение в апелляции.