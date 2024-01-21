С пермского НПО в суде взыскивают 900 миллионов рублей

Противоречия между московской компанией и пермским научно-производственным объединением начались после того, как ООО «ОДК-Инжиниринг» сообщило, что итоговая цена договора составит 1,05 млрд руб. В июле 2022 года «Газпром» заявил, что согласованная фиксированная цена одной газотурбинной установки составляет 291,944 млн рублей. ООО потребовало от «Искры» заключить дополнительное соглашение к договору, в котором необходимо было указать новую цену, но в итоге получило отказ. Пермский производитель мотивировал свое решение тем, что конечный потребитель продукции «Казанькомпрессормаш» не согласовал указанную цену. В итоге ООО обратилось в суд, требуя взыскать с «Искры» 612 млн рублей, а также установить фиксированную цену договора в 1,05 млрд руб. и признать утратившими силу спецификации по нему на «старую» сумму.