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В Перми уничтожили большую партию хурмы и апельсинов

В Перми уничтожили большую партию хурмы и апельсинов

21 января 2024, 05:30
Фото: 1MI
Почти тонну овощей и фруктов без документов вывезли на полигон и утилизировали.

17 января 2024 года сотрудники Россельхознадзора, таможенники, представители транспортной прокуратуры региона приняли участие в рейде по оптовому рынку в Заостровке. Выезд был посвящен выявлению и пресечению оборота запрещенной к ввозу на территорию РФ сельскохозяйственной продукции.

На территории оптового продовольственного рынка было обнаружено 938 кг томатов, апельсинов и хурмы в ящиках без маркировки и сопроводительных документов, в связи с чем определить страну происхождения продукции и легальность ввоза на территорию РФ не представлялось возможным.

Выявленная продукция изъята и уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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