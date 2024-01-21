В Перми уничтожили большую партию хурмы и апельсинов

На территории оптового продовольственного рынка было обнаружено 938 кг томатов, апельсинов и хурмы в ящиках без маркировки и сопроводительных документов, в связи с чем определить страну происхождения продукции и легальность ввоза на территорию РФ не представлялось возможным.