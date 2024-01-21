В Перми уничтожили большую партию хурмы и апельсинов

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:31
17 января 2024 года сотрудники Россельхознадзора, таможенники, представители транспортной прокуратуры региона приняли участие в рейде по оптовому рынку в Заостровке. Выезд был посвящен выявлению и пресечению оборота запрещенной к ввозу на территорию РФ сельскохозяйственной продукции.
На территории оптового продовольственного рынка было обнаружено 938 кг томатов, апельсинов и хурмы в ящиках без маркировки и сопроводительных документов, в связи с чем определить страну происхождения продукции и легальность ввоза на территорию РФ не представлялось возможным.
Выявленная продукция изъята и уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.