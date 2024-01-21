properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:10

Published Сегодня, 04:10

Modified Сегодня, 04:12

Updated Сегодня, 04:12

В Перми в супермаркетах продавали салат «Цезарь» со странными сертификатами

В Перми в супермаркетах продавали салат «Цезарь» со странными сертификатами

21 января 2024, 04:10
Фото: 1MI
Сети магазинов в Перми за нарушения выписали предостережение.

В январе 2024 года сотрудники Россельхознадзора увидели в системе ФГИС «ВетИС» допущенные ООО «Большая Семья» нарушения. По данным ведомства, 26 декабря 2023 года уполномоченное лицо организации оформило ветеринарный сопроводительный документ на выработку 1,36 кг салата «Цезарь с курицей», где в качестве сырья для выработки данной продукции использовалось только 1,36 кг сыра «Пармезан выдержанный». Аналогично было оформлено еще 19 ветеринарных сопроводительных документов на 1,034 т мясной продукции.

В дальнейшем данная продукция была направлена в розничную сеть магазина ООО «Большая Семья» в Перми для реализации. С 2021 года сетью магазинов через ООО «Семья ритейл» управляет ООО «Лента», следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Данные факты говорят о нарушении требований Закона РФ «О ветеринарии», Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», указывают в Россельхознадзоре.

12 января Управлением обществу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по их обеспечению, уполномоченное лицо аннулировано в системе ФГИС «ВетИС».

Подпишитесь
Когда в Перми закончится снегопад? Узнали у метеорологов
Сегодня, 08:10
Власти Прикамья собираются купить соли на 19 млн рублей
Сегодня, 07:37
С пермского НПО в суде взыскивают 900 миллионов рублей
Сегодня, 08:30
В прошлом году на покупку квартир детям-сиротам в Перми потратили 323 миллиона
Вчера, 09:36
В Перми уничтожили большую партию хурмы и апельсинов
Сегодня, 05:30
На производственной площадке «Соликамскбумпром» возник пожар
Вчера, 11:38