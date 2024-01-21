В Перми в супермаркетах продавали салат «Цезарь» со странными сертификатами

В январе 2024 года сотрудники Россельхознадзора увидели в системе ФГИС «ВетИС» допущенные ООО «Большая Семья» нарушения. По данным ведомства, 26 декабря 2023 года уполномоченное лицо организации оформило ветеринарный сопроводительный документ на выработку 1,36 кг салата «Цезарь с курицей», где в качестве сырья для выработки данной продукции использовалось только 1,36 кг сыра «Пармезан выдержанный». Аналогично было оформлено еще 19 ветеринарных сопроводительных документов на 1,034 т мясной продукции.