В Перми в супермаркетах продавали салат «Цезарь» со странными сертификатами

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
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Updated Сегодня, 04:12
В январе 2024 года сотрудники Россельхознадзора увидели в системе ФГИС «ВетИС» допущенные ООО «Большая Семья» нарушения. По данным ведомства, 26 декабря 2023 года уполномоченное лицо организации оформило ветеринарный сопроводительный документ на выработку 1,36 кг салата «Цезарь с курицей», где в качестве сырья для выработки данной продукции использовалось только 1,36 кг сыра «Пармезан выдержанный». Аналогично было оформлено еще 19 ветеринарных сопроводительных документов на 1,034 т мясной продукции.
В дальнейшем данная продукция была направлена в розничную сеть магазина ООО «Большая Семья» в Перми для реализации. С 2021 года сетью магазинов через ООО «Семья ритейл» управляет ООО «Лента», следует из данных «СПАРК-Интерфакс».
Данные факты говорят о нарушении требований Закона РФ «О ветеринарии», Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», указывают в Россельхознадзоре.
12 января Управлением обществу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по их обеспечению, уполномоченное лицо аннулировано в системе ФГИС «ВетИС».