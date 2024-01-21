В Перми в третий раз вынесут приговор бывшей старшему приставу Мардановой

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
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Updated Сегодня, 11:40
В среду, 24 января, судья Мотовилихинского райсуда Елена Попова огласит решение по уголовному делу в отношении бывшей старшей пристава УФССП по Пермскому краю Александры Мардановой. Приговор в первой инстанции выносится ей уже в третий раз.
Как рассказала журналисту Properm.ru гособвинитель Наталья Аверьянова, она в третий раз попросила суд оштрафовать Марданову на 3 млн рублей, приговорить к 8 годам колонии общего режима, запретить на 6 лет занимать должности на государственной службе. Дополнительно ее просят лишить классного чина советник юстиции третьего класса, а также взыскать и обратить в доход все полученные в виде взяток деньги — 15 млн рублей. Марданова в очередной раз просила предоставить ей отсрочку исполнения приговора до момента достижения ее детьми 14 лет.
Первый приговор Мардановой в Мотовилихинском суде был вынесен в декабре 2022 года, в феврале 2023 года возращен на новое рассмотрение. Второй вынесли 20 апреля. Оба они были обжалованы прокуратурой и возвращены в первую инстанцию. К третьему рассмотрению из квалификаций преступлений бывшей госслужащей был исключен признак их совершения организованной преступной группой и заменен на совершение группой лиц по предварительному сговору.
Судья Наталья Симонова в апреле назначила Мардановой 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 3,5 млн рублей. Она лишена классного чина советник юстиции третьего класса. Также ей запретили занимать должности на госслужбе на срок в 6 лет. Дети Мардановой будут переданы органов опеки до момента, пока не будет определен опекун. Также она должна вернуть в бюджет 15 млн рублей, полученных в виде взяток.
Мардановой вменили один эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), 38 эпизодов взяточничества в особо крупном размере — в том числе в составе организованной группы (11 — п., а ч. 5. ст. 290 УК РФ, 27 — п. п. а, в ч. 5. ст. 290 УК РФ) и один эпизод злоупотребления должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Пермскому краю.
Расследование в отношении экс-руководителя УФССП Игоря Кожевникова, Александры Мардановой и их подчиненных Юлии Пенькевич, Екатерины Путиной и Максима Тукмачева проводилось в СУ СКР по Пермскому краю с июня 2018 года. Всего в преступную группу судебных приставов, по данным следствия, входили 15 человек, в том числе — экс-прокурор Индустриального района Сергей Мурай. Он был задержан и помещен в СИЗО, оперативные мероприятия проводились органами следствия во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю и прокуратуры Пермского края.
Как стало известно журналисту Properm.ru, 15 января Пермский краевой суд вручил изготовленное на 700 страницах определение по уголовному делу Кожевникова. Оно было вынесено в сентябре, но материалы дела содержат информацию о сорока преступлениях, кроме того, Кожевников выступал в прениях более недели, на подготовку документа понадобилось более трех месяцев. Теперь Кожевников сможет обжаловать свой приговор в кассационной инстанции.
В отношении почти всех фигурантов дела вынесены обвинительные приговоры. Исключение составляет посредник во взяточничестве Борис Алексеев, уголовное преследование в отношении него прекращено в связи с его смертью сразу после судебных прений, где гособвинение потребовало приговорить его к реальному сроку наказания. Еще один фигурант — Олег Матяж — находится в розыске.