В Перми в третий раз вынесут приговор бывшей старшему приставу Мардановой

Как рассказала журналисту Properm.ru гособвинитель Наталья Аверьянова, она в третий раз попросила суд оштрафовать Марданову на 3 млн рублей, приговорить к 8 годам колонии общего режима, запретить на 6 лет занимать должности на государственной службе. Дополнительно ее просят лишить классного чина советник юстиции третьего класса, а также взыскать и обратить в доход все полученные в виде взяток деньги — 15 млн рублей. Марданова в очередной раз просила предоставить ей отсрочку исполнения приговора до момента достижения ее детьми 14 лет.