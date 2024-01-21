Власти Прикамья собираются купить соли на 19 млн рублей

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Краевое государственное бюджетное учреждение «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края объявило аукцион на поставку 2,5 тыс. тонн соли для промышленных целей. Как указывается в конкурсной документации, дорожникам необходимо поставить «концентрат минеральный галит марка А, насыпь и МКР». Начальная стоимость контракта — 19 млн рублей.
Соль для посыпки пермских улиц подрядчик должен поставлять на автобазу УАДиТ. Сейчас аукцион находится в процессе отбора поставщика, прием заявок завершился 18 января.
Такая же закупка, но на 36,9 млн рублей УАДиТ уже была проведена в августе 2023 года. Этот контракт еще исполняется. Согласно данным системы госзакупок, с 2018 года противогололедные реагенты управление закупает только у березниковского ООО «Техсоль».
Всего между ООО и УАДиТ было заключено девять госконтрактов на общую сумму 179,3 млн рублей. Региональное управление автодорог и транспорта является крупнейшим заказчиком предприятия. В большинстве случаев компания является единственным участником аукциона.