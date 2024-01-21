Власти Прикамья собираются купить соли на 19 млн рублей

Такая же закупка, но на 36,9 млн рублей УАДиТ уже была проведена в августе 2023 года. Этот контракт еще исполняется. Согласно данным системы госзакупок, с 2018 года противогололедные реагенты управление закупает только у березниковского ООО «Техсоль».