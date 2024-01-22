Арт-объект «Пермские ворота» у станции Пермь II могут снести

Сейчас руководство PERMM обсуждает, как попрощаться с арт-объектом. Наиля Аллахвердиева предлагает пермякам подумать, можно ли сделать сувениры из бревен, которые составляют собой «Пермские ворота», или нужно отправить весь объект на переработку. Его огородили забором в декабре 2020 года, когда признали аварийным. Потом неоднократно поднимался вопрос о реставрации объекта.