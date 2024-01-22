Арт-объект «Пермские ворота» у станции Пермь II могут снести

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Арт-объект «Пермские ворота» не будут переносить на другую площадку, так как он признан аварийным. Ранее возможный перенос обсуждался, так как на площади Гайдара будет проходить строительство транспортной развязки для третьего моста через Каму. Об этом сообщила директор музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева изданию chitaitext.ru.
Сейчас руководство PERMM обсуждает, как попрощаться с арт-объектом. Наиля Аллахвердиева предлагает пермякам подумать, можно ли сделать сувениры из бревен, которые составляют собой «Пермские ворота», или нужно отправить весь объект на переработку. Его огородили забором в декабре 2020 года, когда признали аварийным. Потом неоднократно поднимался вопрос о реставрации объекта.
Автор арт-объекта «Пермские ворота» Николай Полисский разработал идею нового объекта, который не повторяет «Пермские ворота», а является новым объектом в новой локации. По словам Аллахвердиевой, пока это лишь идея и детально говорить о ней рано.
В середине сентября прошлого года в министерстве культуры Прикамья сообщали, что если, по завершению проектирования моста, «Пермские ворота» попадут в зону строительства, ведомство подготовит предложения по переносу арт-объекта. Корреспондент Properm.ru направил в пресс-службу регионального Минкульта запрос о дальнейшей судьбе арт-объекта.