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Библиотекарь из Прикамья стал дважды победителем в «Своей игре» на НТВ

Библиотекарь из Прикамья стал дважды победителем в «Своей игре» на НТВ

22 января 2024, 08:49
Фото: Скриншот из телепередачи «Своя игра» (0+)
Игрок сохранил статус победителя, тем самым продолжив участие в турнире.

Библиотекарь из города Березники Пермского края Виктор Абдураманов одержал победу в двух играх подряд в «Своей игре» (0+) на НТВ. Первая победа в телепередаче состоялась 20 января, а вторая — 21 января, где Виктор играл за центральным игровым столом в мантии золотого цвета, которая выделяет победителя предыдущей игры.

В первом раунде 20 января Виктор соперничал с Александром Воробьевым из Санкт-Петербурга и Антоном Лабутиным, который играл в «Свою игру» первый раз. По итогам раунда, преимущество по счету оказалось у инженера из культурной столицы. Во втором раунде благодаря трем правильным ответам подряд Абдураманов обогнал остальных участников по количеству очков и одержал лидерство.

21 января соперниками в мантиях серебряного цвета стали программист из Иваново Дмитрий Васильев и педагог дополнительного образования из Москвы Александра Карлинская. В первом раунде мужчина сделал ставку ва-банк на последний вопрос и в результате получил двойное преимущество по счету, а во втором — только увеличил разрыв в количестве очков с другими участниками.

Виктору Абдураманову 37 лет, работает в детской библиотеке со школьниками. Интерес к «Своей игре» мужчина проявлял в 2013–2019 годах. В 2021 года вошел в начальный состав «Золотой девятки», но в первом цикле проиграл Роману Павлову.

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