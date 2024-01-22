Библиотекарь из Прикамья стал дважды победителем в «Своей игре» на НТВ

В первом раунде 20 января Виктор соперничал с Александром Воробьевым из Санкт-Петербурга и Антоном Лабутиным, который играл в «Свою игру» первый раз. По итогам раунда, преимущество по счету оказалось у инженера из культурной столицы. Во втором раунде благодаря трем правильным ответам подряд Абдураманов обогнал остальных участников по количеству очков и одержал лидерство.