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На спецоперации погиб 31-летний военный из Очерского округа Пермского края

Был на СВО два месяца. Власти сообщили о гибели 31-летнего военного из Прикамья

22 января 2024, 02:53
Фото: vk.com/ocherskyi_okrug / 1MI

На спецоперации погиб 31-летний военный из Очерского округа Пермского края

У мужчины остались жена и сын.

Власти Очерского округа сообщили о гибели еще одного местного жителя. Даниил Вшивков родился 9 сентября 1992 года в Очере, после школы поступил в Строгановский колледж, где получил профессию электрогазосварщика. После окончания колледжа поступил на срочную службу в армию.

После увольнения со службы работал на Очерском Машзаводе в штанговом цехе. Отправиться на СВО по контракту решил в октябре 2023 года. 31-летний мужчина был убит 1 декабря. У него осталась жена и трехлетний сын.

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#Военная операция на Украине#Пермь#Армия#Гибель#Контракт
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