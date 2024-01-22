Был на СВО два месяца. Власти сообщили о гибели 31-летнего военного из Прикамья

Posted Сегодня, 02:53
Published Сегодня, 02:53
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Updated Сегодня, 06:03
Власти Очерского округа сообщили о гибели еще одного местного жителя. Даниил Вшивков родился 9 сентября 1992 года в Очере, после школы поступил в Строгановский колледж, где получил профессию электрогазосварщика. После окончания колледжа поступил на срочную службу в армию.
После увольнения со службы работал на Очерском Машзаводе в штанговом цехе. Отправиться на СВО по контракту решил в октябре 2023 года. 31-летний мужчина был убит 1 декабря. У него осталась жена и трехлетний сын.