Дмитрий Рыболовлев задумался о возможной продаже футбольного клуба «Монако»

Решение изучить возможность продажи клуба было принято после того, как акционеру поступили обращения от потенциально заинтересованных сторон. Дмитрий Рыболовлев привлек американский инвестиционный банк Raine Group в качестве финансового консультанта по этому вопросу. Raine Group специализируется на слияниях и поглощениях, привлечении частного капитала, а также выступает в качестве стратегических консультантов для «формулирования глобальных стратегий роста». Группа известна, в частности, работой с новыми собственниками ФК «Челси».