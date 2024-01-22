Дмитрий Рыболовлев задумался о возможной продаже футбольного клуба «Монако»

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
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Updated Сегодня, 04:36
Представитель семейного офиса Дмитрия Рыболовлева сообщил РБК, что «мажоритарный акционер „Монако“ решил начать процесс изучения стратегических возможностей в отношении своей доли в клубе».
Решение изучить возможность продажи клуба было принято после того, как акционеру поступили обращения от потенциально заинтересованных сторон. Дмитрий Рыболовлев привлек американский инвестиционный банк Raine Group в качестве финансового консультанта по этому вопросу. Raine Group специализируется на слияниях и поглощениях, привлечении частного капитала, а также выступает в качестве стратегических консультантов для «формулирования глобальных стратегий роста». Группа известна, в частности, работой с новыми собственниками ФК «Челси».
При этом собеседник РБК оговаривается, что «нет никаких гарантий, что стратегический анализ приведет к какой-либо сделке с участием Клуба».
Дмитрий Рыболовлев приобрел «Монако» в 2011 году. В 2017 году клуб стал чемпионом Франции.