Экс-замглавы Соликамска, уволившийся после коммунальной аварии, нашел новую работу

Ранее сообщалось, что увольнение чиновника произошло после масштабной коммунальной аварии в декабре 2023 года. Тогда несколько районов города остались без тепла в экстремальные морозы. В администрации Соликамска Швецов занимался вопросами безопасности. Мужчина ушел из компании по собственному желанию. По инициативе губернатора с поста замглавы Соликамского округа по вопросам ЖКХ был уволен Андрей Рыков.