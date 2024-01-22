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Андрей Швецов

Экс-замглавы Соликамска, уволившийся после коммунальной аварии, нашел новую работу

22 января 2024, 12:00
Фото: пресс-служба администрации Соликамского городского округа
Андрей Швецов
Андрей Швецов продолжит заниматься вопросами безопасности.

Бывший вице-мэр Соликамска Андрей Швецов трудоустроился в ОАО «Соликамский магниевый завод» на должность директора предприятия по безопасности. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу компании.

В организации пояснили, что Швецов начал свою работу на заводе с начала нового года, а новая должность «директора по безопасности» включена в штатное расписание предприятия. Соликамский магниевый завод производит магний, соединения редкоземельных элементов, ниобий, тантал, губчатый титан. В конце 2022 года все акции компании были переданы «Росатому».

Ранее сообщалось, что увольнение чиновника произошло после масштабной коммунальной аварии в декабре 2023 года. Тогда несколько районов города остались без тепла в экстремальные морозы. В администрации Соликамска Швецов занимался вопросами безопасности. Мужчина ушел из компании по собственному желанию. По инициативе губернатора с поста замглавы Соликамского округа по вопросам ЖКХ был уволен Андрей Рыков.

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#Жкх#Тепло#Безопасность#Администрация#Соликамск#Коммунальная авария#Росатом#Андрей Швецов#Магниевый завод#Андрей Рыков
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