properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:37

Published Сегодня, 02:37

Modified Сегодня, 04:12

Updated Сегодня, 04:12

Губернатор Дмитрий Махонин: «Пермский край скорбит вместе с Донбассом»

Губернатор Пермского края прокомментировал обстрел рынка в Донецке

22 января 2024, 02:37
Фото: SHOT

Губернатор Дмитрий Махонин: «Пермский край скорбит вместе с Донбассом»

Рынок был обстрелян утром в воскресенье.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал обстрел рынка в Донецке.

«Донецк обстрелян ВСУ, преступный киевский режим вновь специально бьет по мирным жителям — удар пришелся по продуктовому рынку, в выходной день. Пермский край скорбит вместе с Донбассом, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написал глава региона в социальных сетях.

Из-за обстрела рынка погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения (среди них два подростка), сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

В МИД России утверждают, что шесть артналетов были направлены «прицельно по местам скопления людей». Удар по Донецку планируют обсудить на заседании Совбеза ООН 22 января. 22 января в ДНР объявлено днем траура.

Читайте также:
После обстрела Белгорода из RM-70 «Вампир» пострадали три человека — они в реанимации«Пусть наступающий 2024 год принесет вам мир». Глава Прикамья обратился к пермякамПострадали 108 человек. Глава Пермского края высказался об обстрелах Белгорода
#Военная операция на Украине#Махонин#Пермь#Пермский край#Донецк#Дмитрий махонин#Обстрел#ВСУ
Подпишитесь
Почему бензин «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» на 1,5 рубля дороже, чем на других АЗС?
Сегодня, 05:40
В аэропорту Перми отменены несколько рейсов
Сегодня, 05:37
В Дзержинском районе могут открыть крытую футбольную площадку
Сегодня, 05:48
В Минкульте прокомментировали информацию о возможном сносе «Пермских ворот»
Сегодня, 07:09
В Пермском крае больницы, школы и детсады остались без воды из-за аварии
Сегодня, 04:49