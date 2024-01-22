Губернатор Пермского края прокомментировал обстрел рынка в Донецке

Posted Сегодня, 02:37
Published Сегодня, 02:37
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал обстрел рынка в Донецке.
«Донецк обстрелян ВСУ, преступный киевский режим вновь специально бьет по мирным жителям — удар пришелся по продуктовому рынку, в выходной день. Пермский край скорбит вместе с Донбассом, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написал глава региона в социальных сетях.
Из-за обстрела рынка погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения (среди них два подростка), сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
В МИД России утверждают, что шесть артналетов были направлены «прицельно по местам скопления людей». Удар по Донецку планируют обсудить на заседании Совбеза ООН 22 января. 22 января в ДНР объявлено днем траура.