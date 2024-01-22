В аэропорту Перми отменены несколько рейсов

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
В международном аэропорту «Пермь» отменены по четыре рейса на прилет и вылет. Не смогут сегодня, 22 января, добраться до столицы Прикамья пассажиры из Казани, Самары, Усинска и Нижнего Новгорода, а также из Перми — до этих городов.
Возможно, причиной стали сильные снегопады и метели — например, в Казани этим утром зафиксированы 9-балльные пробки. Накануне мэрия города рекомендовала жителям не выезжать на дороги на личных авто без острой необходимости, пишет издание Inkazan.ru.
UPD. Издание 59.ru со ссылкой на справочную аэропорта уточнило, что отмена не связана с погодными условиями. Такое решение приняла сама авиакомпания — «ЮВТ АЭРО».