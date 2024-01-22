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Published Сегодня, 05:37

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В пермском аэропорту 22 января отменены несколько рейсов

В аэропорту Перми отменены несколько рейсов

22 января 2024, 05:37
Фото: properm.ru

В пермском аэропорту 22 января отменены несколько рейсов

Прибытию и отправке самолетов обычно мешают сильные снегопады. Но не сегодня.

В международном аэропорту «Пермь» отменены по четыре рейса на прилет и вылет. Не смогут сегодня, 22 января, добраться до столицы Прикамья пассажиры из Казани, Самары, Усинска и Нижнего Новгорода, а также из Перми — до этих городов.

Рейсы на прилетРейсы на прилет
Рейсы на вылетРейсы на вылет
Рейсы на прилет
Фото: aviaperm.ru

Возможно, причиной стали сильные снегопады и метели — например, в Казани этим утром зафиксированы 9-балльные пробки. Накануне мэрия города рекомендовала жителям не выезжать на дороги на личных авто без острой необходимости, пишет издание Inkazan.ru.

UPD. Издание 59.ru со ссылкой на справочную аэропорта уточнило, что отмена не связана с погодными условиями. Такое решение приняла сама авиакомпания — «ЮВТ АЭРО».

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#Общество#Аэропорт#Пермь#Пермский аэропорт#Аэропорт пермь
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