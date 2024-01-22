В аэропорту Перми отменены несколько рейсов

В международном аэропорту «Пермь» отменены по четыре рейса на прилет и вылет. Не смогут сегодня, 22 января, добраться до столицы Прикамья пассажиры из Казани, Самары, Усинска и Нижнего Новгорода, а также из Перми — до этих городов.