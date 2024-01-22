Избирательный штаб Путина собрал подписей в 10 раз больше предусмотренного количества

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Сбор подписей продолжался на протяжении месяца, с 23 декабря по 22 января. Представители предвыборного штаба собирали их по всей стране, передает tass.ru.
По словам Машкова, на данный момент подписей собрано в десять раз больше, чем требуется по закону. По такому количеству подписей можно судить о колоссальной поддержке, которое население оказывает кандидату.
Отметим, представители штаба Путина принесли в ЦИК подписные листы, чтобы зарегистрировать его на выборах главы государства.
В соответствии с действующим законодательством для этой процедуры требуется принести в ЦИК минимум 300 000 подписей, максимум — 315 000. Подписные листы в поддержку Путина были доставлены в 95 коробках. Их принесли пятнадцать волонтеров штаба. Обратим внимание, что Владимир Путин — первый кандидат, предоставивший подписные листы в Центральную избирательную комиссию для регистрации на выборах. Всего в президентской гонке примут участие восемь кандидатов.
При подаче документов и подписных листов присутствовали сопредседатели штаба Владимир Машков и Марьяна Лысенко, а также волонтер Захар Перцев и доверенное лицо Виктор Блажеев.