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Избирательный штаб Путина собрал подписей в 10 раз больше предусмотренного количества

Избирательный штаб Путина собрал подписей в 10 раз больше предусмотренного количества

22 января 2024, 11:06
Фото: 1MI
Количество собранных в поддержку Владимира Путина подписей для регистрации на президентских выборах стало рекордным, десятикратно превысив предусмотренные 300 000. Об сообщил Владимир Машков, который является сопредседателем избирательного штаба кандидата.

Сбор подписей продолжался на протяжении месяца, с 23 декабря по 22 января. Представители предвыборного штаба собирали их по всей стране, передает tass.ru.

По словам Машкова, на данный момент подписей собрано в десять раз больше, чем требуется по закону. По такому количеству подписей можно судить о колоссальной поддержке, которое население оказывает кандидату.

Отметим, представители штаба Путина принесли в ЦИК подписные листы, чтобы зарегистрировать его на выборах главы государства.

В соответствии с действующим законодательством для этой процедуры требуется принести в ЦИК минимум 300 000 подписей, максимум — 315 000. Подписные листы в поддержку Путина были доставлены в 95 коробках. Их принесли пятнадцать волонтеров штаба. Обратим внимание, что Владимир Путин — первый кандидат, предоставивший подписные листы в Центральную избирательную комиссию для регистрации на выборах. Всего в президентской гонке примут участие восемь кандидатов.

При подаче документов и подписных листов присутствовали сопредседатели штаба Владимир Машков и Марьяна Лысенко, а также волонтер Захар Перцев и доверенное лицо Виктор Блажеев.

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