Избирательный штаб Путина собрал подписей в 10 раз больше предусмотренного количества

В соответствии с действующим законодательством для этой процедуры требуется принести в ЦИК минимум 300 000 подписей, максимум — 315 000. Подписные листы в поддержку Путина были доставлены в 95 коробках. Их принесли пятнадцать волонтеров штаба. Обратим внимание, что Владимир Путин — первый кандидат, предоставивший подписные листы в Центральную избирательную комиссию для регистрации на выборах. Всего в президентской гонке примут участие восемь кандидатов.