Капитан «Амкара Пермь» продлил контракт с клубом до 2025 года

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Капитан «Амкара Пермь» Евгений Тюкалов переподписал контракт с клубом до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба красно-чёрных.
Евгений выступает за клуб с его основания, 2021 года. За это время он сыграл 62 матча и забил 22 мяча.
На минувшей неделе контракты перезаключили основной голкипер «Амкара Пермь» Хазбулат Хамхоев, полевые игроки Антон Бочаров и Александр Подбельцев.
В то же время за неделю клуб покинуло семь игроков.