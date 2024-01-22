properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:52

Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

Капитан «Амкара Пермь» продлил контракт с клубом до 2025 года

Капитан «Амкара Пермь» продлил контракт с клубом до 2025 года

22 января 2024, 15:52
Фото: ВКонтакте/Амкар-Пермь
Евгений Тюкалов выступает за пермскую команду с 2021 года.
Сюжет
Амкар

Капитан «Амкара Пермь» Евгений Тюкалов переподписал контракт с клубом до 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба красно-чёрных.

Евгений выступает за клуб с его основания, 2021 года. За это время он сыграл 62 матча и забил 22 мяча.

На минувшей неделе контракты перезаключили основной голкипер «Амкара Пермь» Хазбулат Хамхоев, полевые игроки Антон Бочаров и Александр Подбельцев.

В то же время за неделю клуб покинуло семь игроков.

#Спорт#Амкар#Футбол#Фк амкар
Подпишитесь
Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Прикамье за неделю выросла более чем на 12%
Сегодня, 12:51
Экс-замглавы Соликамска, уволившийся после коммунальной аварии, нашел новую работу
Сегодня, 12:00
Фото. В Кунгуре спасали собаку, а оказалось, что волка
Сегодня, 10:21
Новым худруком пермского театра «Балет Евгения Панфилова» станет Алексей Расторгуев
Сегодня, 08:53
В России хотят лишать имущества и госнаград за фейки об армии
Сегодня, 10:50
Стали известны подробности ДТП с ребенком и автобусом на окраине Перми
Сегодня, 11:15