Кудымкарец за пьяное вождение лишился автомобиля и водительского удостоверения

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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Updated Сегодня, 05:20
В Кудымкаре суд вынес приговор 29-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в повторном управлении автомобилем в пьяном виде, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В апреле прошлого года в ночное время молодой человек, лишенный права управления транспортными средствами, управлял ВАЗ-21140 на улицах Кудымкара. На улице Герцена он был остановлен инспекторами дорожно-патрульной службы. По внешним признакам полицейские установили, что водитель нетрезв, и отстранили его от управления транспортным средством. В ходе освидетельствования у гражданина было установлено наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в объеме 0,82 мг/л.
Выяснилось, что ранее молодой человек подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения без права управления автомобилем.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение». Суд назначил виновному наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года. Суд также постановил конфисковать и обратить в собственность государства принадлежащий фигуранту автомобиль.