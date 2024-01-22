Кудымкарец за пьяное вождение лишился автомобиля и водительского удостоверения

В апреле прошлого года в ночное время молодой человек, лишенный права управления транспортными средствами, управлял ВАЗ-21140 на улицах Кудымкара. На улице Герцена он был остановлен инспекторами дорожно-патрульной службы. По внешним признакам полицейские установили, что водитель нетрезв, и отстранили его от управления транспортным средством. В ходе освидетельствования у гражданина было установлено наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в объеме 0,82 мг/л.