Ледовый городок «Лукоморье» на пермской эспланаде открылся после оттепели

В выходные, 20 и 21 января, эксплуатация ледовых объектов была ограничена в связи со значительным потеплением. За это время в городке восстановили скаты всех горок, провели реставрацию элементов оформления на объектах «Царевна Лебедь», «Чудо-юдо Рыба-кит» и «Золотой Петушок», отремонтировали детскую покатушку.