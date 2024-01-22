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Ледовый городок «Лукоморье» на пермской эспланаде открылся после оттепели

Ледовый городок «Лукоморье» на пермской эспланаде открылся после оттепели

22 января 2024, 07:26
Фото: properm.ru
В минувшие выходные городок был закрыт из-за потепления, что дало возможность привести в порядок некоторые его объекты.

Сегодня, 22 января, ледовый городок «Лукоморье» на пермской эспланаде вновь открылся для посетителей. Об этом сообщают в администрации Перми.

В выходные, 20 и 21 января, эксплуатация ледовых объектов была ограничена в связи со значительным потеплением. За это время в городке восстановили скаты всех горок, провели реставрацию элементов оформления на объектах «Царевна Лебедь», «Чудо-юдо Рыба-кит» и «Золотой Петушок», отремонтировали детскую покатушку.

Городок вновь ждет посетителей с понедельника в обычном графике: будние дни — с 12:00 до 22:00, выходные и праздники — с 10:00 до 22:00.

#Ледовый городок#Эспланада#Культура
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