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Posted Сегодня, 03:15

Published Сегодня, 03:15

Modified Сегодня, 03:17

Updated Сегодня, 03:17

В Пермском крае на неделе с 22 по 26 января похолодает до -25°

Меньше снега, но больше морозов. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделю

22 января 2024, 03:15
Фото: properm.ru

В Пермском крае на неделе с 22 по 26 января похолодает до -25°

Холоднее всего будет во вторник.

В Пермском крае на неделе будет контрастная погода. На южные территории будет влиять антициклон, но северные территории он практически не затронет, сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я». На юге будет холодно и почти без осадков, на севере — снежно, но относительно тепло.

На юге с 22 по 26 января температура ожидается холоднее климатической нормы на 1,5°, на севере прогнозируется положительное отклонение до +2°.

Погода на каждый день:

  • 22 января днем -17…-12°, ветер 5-10 м/с;
  • 23 января на севере — небольшой снег, на остальной территории осадков не будет, ночью -19…-14°, на юге -25…-20°, днем -17…-12°;
  • 24 января ночью -15…-10°, при прояснениях до -20°, днем -14…-9°;
  • 25 января ночью -14…-9°, днем -10…-5°;
  • 26 января ночью -12…-7°, на юге похолодает до -24…-19°, днем -15…-10°.

В выходные погода существенно не изменится, в течение суток в субботу и воскресенье температура прогнозируется на уровне -15…-10°.

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#Пермь#Пермский край#Погода#Снег#Осадки
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