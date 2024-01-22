Меньше снега, но больше морозов. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделю

Posted Сегодня, 03:15
Published Сегодня, 03:15
Modified Сегодня, 03:17
Updated Сегодня, 03:17
В Пермском крае на неделе будет контрастная погода. На южные территории будет влиять антициклон, но северные территории он практически не затронет, сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я». На юге будет холодно и почти без осадков, на севере — снежно, но относительно тепло.
На юге с 22 по 26 января температура ожидается холоднее климатической нормы на 1,5°, на севере прогнозируется положительное отклонение до +2°.
Погода на каждый день:
В выходные погода существенно не изменится, в течение суток в субботу и воскресенье температура прогнозируется на уровне -15…-10°.