Меньше снега, но больше морозов. Синоптики рассказали о погоде в Прикамье на неделю

В Пермском крае на неделе будет контрастная погода. На южные территории будет влиять антициклон, но северные территории он практически не затронет, сообщают специалисты проекта «Метеоролог и я». На юге будет холодно и почти без осадков, на севере — снежно, но относительно тепло.