МСП Банк помог малому и среднему бизнесу привлечь 2,6 млрд рублей на фондовом рынке

«Мы видим большой спрос со стороны бизнеса на такой механизм привлечения финансирования, как размещение облигаций. Выходя на фондовый рынок, компания получает доступ к беззалоговому финансированию, что, в свою очередь, дает возможность высвобождения активов из банковского залога, а также снижает влияние банков-кредиторов на бизнес», — рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он также добавил, что в прошлом году выпуск облигаций компаний МСП при содействии дочернего банка корпорации встал на поток — в хорошем смысле этого слова. Также в конце года КМСП реализовала первую в России сделку по выпуску облигаций с ее поручительством. Это новый инструмент государственной поддержки, который дает возможность снизить ставки фондирования для эмитентов, а также расширить инвесторскую базу, пишет РИА Новости.