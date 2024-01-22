МСП Банк помог малому и среднему бизнесу привлечь 2,6 млрд рублей на фондовом рынке

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«Мы видим большой спрос со стороны бизнеса на такой механизм привлечения финансирования, как размещение облигаций. Выходя на фондовый рынок, компания получает доступ к беззалоговому финансированию, что, в свою очередь, дает возможность высвобождения активов из банковского залога, а также снижает влияние банков-кредиторов на бизнес», — рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он также добавил, что в прошлом году выпуск облигаций компаний МСП при содействии дочернего банка корпорации встал на поток — в хорошем смысле этого слова. Также в конце года КМСП реализовала первую в России сделку по выпуску облигаций с ее поручительством. Это новый инструмент государственной поддержки, который дает возможность снизить ставки фондирования для эмитентов, а также расширить инвесторскую базу, пишет РИА Новости.
«Выход на фондовый рынок удобен для компании МСП благодаря отсутствию сложного ковенантного пакета, отлагательных и дополнительных условий», — сообщил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк. Он также добавил, что речь в данном случае идет о гибких целях привлечения средств. С его точки зрения, формирование публичной истории и повышение узнаваемости бренда становится еще одним немаловажным фактором для успешной работы компании.
«Существенная доля спроса на облигации эмитентов МСП приходится на розничных инвесторов. Поддержка МСП Банком новых выпусков облигаций МСП в форме якорных инвестиций даст рынку дополнительный приток „длинных“ денег, повысит инвестиционное качество эмитентов и позволит снизить спекулятивную составляющую на вторичных торгах», — прокомментировал директор по развитию первичного рынка облигаций Московской биржи Дмитрий Таскин. По его мнению, данная ситуация окажет позитивное влияние на увеличение объемов привлекаемого финансирования и рост числа новых эмитентов МСП на Московской бирже.
При наличии поддержки со стороны институтов развития (поручительство от Корпорации МСП, якорные инвестиции от МСП Банка) для компаний МСП повышается доступность биржевых инструментов привлечения финансирования. Таким образом, предприниматели получают возможность выбора оптимального для себя режима обслуживания долга (периодичность купонных выплат, амортизация облигационного займа) и привлечения финансирования на более длительный срок.
Среди компаний, которые разместили облигации при поддержке МСП Банка, есть компания «Технология», которая является одним из крупнейших поставщиков гелия. Она эмитировала облигации в целях финансирования текущей и инвестиционной деятельности, что позволило нарастить оборотный капитал предприятия. К тому же МСП Банк стал якорным инвестором и соорганизатором выпуска облигаций компании «Унител», оператора телекоммуникационных услуг для бизнеса. Привлеченные 150 миллионов рублей будут направлены на капитальные инвестиции: подключение новых клиентов в сегменте B2B, модернизацию сети, запуск новых сервисов для клиентов. Известно, что первая сделка с поручительством Корпорации МСП была связана с размещением облигаций Истринской сыроварни — производителя сыра и йогуртов.
Стоит напомнить, что МСП Банк принял участие в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», курирует который первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.