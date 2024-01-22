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На капитальный ремонт убежища пермского ГУ МВД потратят 53,5 миллиона рублей

На капитальный ремонт убежища пермского ГУ МВД потратят 53,5 миллиона рублей

22 января 2024, 07:05
Фото: Midjourney
Подрядчиком выступит пермское предприятие «Спецстройсервис».

Выполнение капитального ремонта убежища гражданской обороны ГУ МВД России по Пермскому краю обойдется в 53,5 млн рублей. Пермское предприятие «Спецстройсервис» стал единственным участником и победителем торгов. Окончательная цена контракта — 53,5 млн рублей

По данным сайта госзакупок, подрядчик должен заменить полы, покрасить стены, облицевать крышу и двери, установить бронированные ставни на окна. Кроме этого, планируется заменить системы водоснабжения, установить навесы, погребы и хранилища, а также внутреннее и наружное освещение.

Все работы должны завершиться до 1 октября 2024 года.

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#Госзакупки#Капитальный ремонт#Окна#Освещение#Крыша#Двери#Пермское ГУ МВД#Спецстройсервис#Полы#Стены#Бронированные ставни#Системы водоснабжения#Навесы#Погребы#Хранилища#Срок выполнения
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