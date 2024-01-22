На капитальный ремонт убежища пермского ГУ МВД потратят 53,5 миллиона рублей

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Выполнение капитального ремонта убежища гражданской обороны ГУ МВД России по Пермскому краю обойдется в 53,5 млн рублей. Пермское предприятие «Спецстройсервис» стал единственным участником и победителем торгов. Окончательная цена контракта — 53,5 млн рублей
По данным сайта госзакупок, подрядчик должен заменить полы, покрасить стены, облицевать крышу и двери, установить бронированные ставни на окна. Кроме этого, планируется заменить системы водоснабжения, установить навесы, погребы и хранилища, а также внутреннее и наружное освещение.
Все работы должны завершиться до 1 октября 2024 года.