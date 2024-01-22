На капитальный ремонт убежища пермского ГУ МВД потратят 53,5 миллиона рублей

По данным сайта госзакупок, подрядчик должен заменить полы, покрасить стены, облицевать крышу и двери, установить бронированные ставни на окна. Кроме этого, планируется заменить системы водоснабжения, установить навесы, погребы и хранилища, а также внутреннее и наружное освещение.