Названо место Пермского края по уровню преступности в России

Общероссийский показатель составляет 113 преступлений на 10 тыс. человек. Наименьший показатель зарегистрирован в Чечне — 14,6 преступления на 10 тыс. На втором месте оказалась Ингушетия — 40,8 преступлений, на третьем — Дагестан с показателем в 43,7. Во всех этих субъектах в 2023 году было зарегистрировано меньше преступлений, чем в 2022 году.