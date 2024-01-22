Названо место Пермского края по уровню преступности в России

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
Составлен рейтинг регионов по уровню преступности по итогам 2023 года. По данным РИА Новости, преступлений стало меньше в 45 регионах, в 40 — зафиксирован рост. Рейтинг составлялся по количеству преступлений на 10 тыс. жителей.
Пермский край занимает 61 место с 167 преступлениями на 10 тыс. человек, рост в 2023 году по сравнению с 2022 годом — +2,1%. При этом резко выросло число тяжких и особо тяжких преступлений +10% — 46 на 10 тыс. человек.
Общероссийский показатель составляет 113 преступлений на 10 тыс. человек. Наименьший показатель зарегистрирован в Чечне — 14,6 преступления на 10 тыс. На втором месте оказалась Ингушетия — 40,8 преступлений, на третьем — Дагестан с показателем в 43,7. Во всех этих субъектах в 2023 году было зарегистрировано меньше преступлений, чем в 2022 году.
Самый высокий уровень преступности: