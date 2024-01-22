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Названо место Пермского края по уровню преступности в России

Названо место Пермского края по уровню преступности в России

22 января 2024, 06:17
Фото: fusionbrain.ai
Самым безопасным местом в России стала Чечня.
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Рейтинг

Составлен рейтинг регионов по уровню преступности по итогам 2023 года. По данным РИА Новости, преступлений стало меньше в 45 регионах, в 40 — зафиксирован рост. Рейтинг составлялся по количеству преступлений на 10 тыс. жителей.

Пермский край занимает 61 место с 167 преступлениями на 10 тыс. человек, рост в 2023 году по сравнению с 2022 годом — +2,1%. При этом резко выросло число тяжких и особо тяжких преступлений +10% — 46 на 10 тыс. человек.

Общероссийский показатель составляет 113 преступлений на 10 тыс. человек. Наименьший показатель зарегистрирован в Чечне — 14,6 преступления на 10 тыс. На втором месте оказалась Ингушетия — 40,8 преступлений, на третьем — Дагестан с показателем в 43,7. Во всех этих субъектах в 2023 году было зарегистрировано меньше преступлений, чем в 2022 году.

Самый высокий уровень преступности:

  • Коми — 213,2 (рост числа преступлений за год на 4,7%);
  • Карелия — 210,1 (снижение преступлений на 6,4%);
  • Алтай — 209,2 (снижение преступлений на 3,8%).
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#Пермь#Пермский край#Рейтинг#Статистика#Преступность
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