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Новым худруком пермского театра «Балет Евгения Панфилова» станет Алексей Расторгуев

Новым худруком пермского театра «Балет Евгения Панфилова» станет Алексей Расторгуев

22 января 2024, 08:53
Фото: соцсети мэра / balletpanfilov.ru
Он приступит к своим обязанностям уже на этой неделе.

Художественным руководителем пермского театра «Балет Евгения Панфилова» станет ведущий солист и преемник основателя театра Алексей Расторгуев, сообщает пресс-служба мэрии Перми.

Он приступит к своим обязанностям 25 января, в день, когда заканчивается срок действия трудового договора с Сергеем Райником. При этом в мэрии говорят, что сотрудничество Райкина с театром не прекратится, оно перейдет в другой статус.

Алексей Расторгуев является участником труппы театра с 1996 года. Позже Расторгуев стал также хореографом-постановщиком. Он занимается педагогической деятельностью как в Перми, так и в других городах. В творческом активе Расторгуева как постановщика более 50 миниатюр и 15 балетов.

Театр «Балет Евгения Панфилова» получил свою сцену в прошлом году. Она расположилась во Дворце молодежи.

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#Кадровые перестановки#Пермь#Культура#Театр
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