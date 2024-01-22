Новым худруком пермского театра «Балет Евгения Панфилова» станет Алексей Расторгуев

Алексей Расторгуев является участником труппы театра с 1996 года. Позже Расторгуев стал также хореографом-постановщиком. Он занимается педагогической деятельностью как в Перми, так и в других городах. В творческом активе Расторгуева как постановщика более 50 миниатюр и 15 балетов.