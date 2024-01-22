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Обвиняемый в убийстве семьи топором в Прикамье хотел сбежать на СВО

Обвиняемый в убийстве семьи топором в Прикамье хотел сбежать на СВО

22 января 2024, 03:44
Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю
Мужчина перед задержанием ездил в военкомат.

Жена обвиняемого в двойном убийстве в Октябрьском рассказала о желании мужа отправиться в армию. По словам женщины, сначала полицейские приехали с обыском домой к его матери, а потом — к нему. В бане нашли остатки сожженного дипломата.

При этом в эти дни мужчина ездил в военкомат в Пермь, чтобы подписать контракт для участия в специальной операции, но забыл некоторые документы, поэтому ему пришлось вернуться, пишет «КП-Пермь». По словам женщины, идею отправиться на СВО муж озвучил после новогодних праздников.

31-летнего обвиняемого задержали на прошлой неделе, в полиции отмечали, что мужчина инсценировал ограбление после убийства двоих человек. Он сжег улики и украденные вещи. Убийство 52-летнего лесника и 48-летней воспитательницы в детском саду произошло еще в декабре 2023 года — их зарубили топором.

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#Происшествия#Пермь#Убийство#Ограбление#Октябрьский#Контракт
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