Почему бензин «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» на 1,5 рубля дороже, чем на других АЗС?

По словам Александра Плаксина, с начала 2023 года до июня 2023 года цена на бензин не менялась, в июне серьезно выросла биржевая цена, это привело к тому, что в розничном сегменте также начался рост стоимости. Рост в биржевом сегменте был настолько велик, что в сентябре 2023 года правительство РФ вводило запрет на экспорт бензина из РФ, запрет действовал до ноября, пока рынок не восстановился. В ноябре 2023 года цены пошли вниз, в середине декабря цены на бирже снизились почти в два раза по сравнению с июнем (примерно 33 тыс. рублей за тонну, а было 66 тыс. рублей за тонну).