Почему бензин «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» на 1,5 рубля дороже, чем на других АЗС?

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Пермское УФАС России рассматривает антимонопольное дело о росте цены на бензин на АЗС «Лукойл-Уралнефтепродукт». В декабре 2023 года компания три раза повысила стоимость. Руководитель пермского УФАС России Александр Плаксин прокомментировал журналисту Properm.ru, почему это не может быть обоснованным.
По словам Александра Плаксина, с начала 2023 года до июня 2023 года цена на бензин не менялась, в июне серьезно выросла биржевая цена, это привело к тому, что в розничном сегменте также начался рост стоимости. Рост в биржевом сегменте был настолько велик, что в сентябре 2023 года правительство РФ вводило запрет на экспорт бензина из РФ, запрет действовал до ноября, пока рынок не восстановился. В ноябре 2023 года цены пошли вниз, в середине декабря цены на бирже снизились почти в два раза по сравнению с июнем (примерно 33 тыс. рублей за тонну, а было 66 тыс. рублей за тонну).
«В декабре у компаний восстановилась маржинальность торговли, они зарабатывали очень хорошо. Закупочные цены упали, биржевые цены упали. Тем не менее они вдруг решили поднять розничную цену. Причем это сделали три раза за короткий период: 16 декабря, 20 декабря и 23 декабря», — рассказал Александр Плаксин.
«Лукойл-Уралнефтепродукт» поднял цену на 1 рубль 15 копеек, более мелкие игроки рынка подняли цену на 20 копеек вслед за лидером рынка. В итоге разница в цене на бензин между «Лукойл-Уралнефтепродукт» и остальными игроками составляет практически 1,5 рубля. Это существенная разница, — отмечают в пермском УФАС России.
Александр Плаксин не исключает, что компания может самостоятельно снизить цену — до окончания рассмотрения антимонопольного дела. Такие случаи уже были в 2022 году.
При этом «Лукойл-Уралнефтепродукт» не поднимал цену в Татарстане, например. Хотя логистические затраты доставки бензина на АЗС в Прикамье, ниже, чем те же затраты на АЗС Татарстана. Видимо, это связано с тем, что конкуренция там серьезнее, чем в Пермском крае.
Антимонопольное дело находится в стадии рассмотрения, представители пермского УФАС России запросили дополнительную документацию у компании. В феврале 2024 года будет следующее заседание. Срок рассмотрения таких дел от трех до шести-девяти месяцев. В «Лукойл-Уралнефтепродукт» от комментариев отказались.