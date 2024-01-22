Приставы рассказали о самых дорогих автомобилях, арестованных в Пермском крае

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
За 2023 год в Пермском крае приставы арестовали 1,3 тыс. автомобилей, которые принадлежали должникам. Их общая стоимость составила более 670 млн рублей. Чаще всего аресту подвергаются иномарки.
Самые дорогие автомобили, которые были арестованы:
При этом проданы они не были, самыми дорогими транспортными средствами, которые в итоге реализовали, являются:
Всего в 2023 году приставы передали на продажу 761 автомобиль на 292 млн рублей. 102 машины на 43 млн рублей приняли взыскатели в счет погашения долга, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю.
При этом по итогам 2022 года приставы арестовали 2 тыс. автомобилей стоимостью около 600 млн рублей.