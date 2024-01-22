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Приставы рассказали о самых дорогих автомобилях, арестованных в Пермском крае

Приставы рассказали о самых дорогих автомобилях, арестованных в Пермском крае

22 января 2024, 05:21
Фото: sales.mercedes-autoforum.ru
Количество арестованных автомобилей за год упало на 700 штук.

За 2023 год в Пермском крае приставы арестовали 1,3 тыс. автомобилей, которые принадлежали должникам. Их общая стоимость составила более 670 млн рублей. Чаще всего аресту подвергаются иномарки.

Самые дорогие автомобили, которые были арестованы:

  • Mercedes-Benz 4 Matic Maybach 2019 года — 19 млн рублей;
  • Porsche Macan 2019 года — 4 млн рублей.

При этом проданы они не были, самыми дорогими транспортными средствами, которые в итоге реализовали, являются:

  • BMW X3 XDRIVE20D — за продажу авто взыскатель получил 2,6 млн рублей;
  • Peugeot Traveller — взыскатель получил 2,5 млн рублей.

Всего в 2023 году приставы передали на продажу 761 автомобиль на 292 млн рублей. 102 машины на 43 млн рублей приняли взыскатели в счет погашения долга, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю.

При этом по итогам 2022 года приставы арестовали 2 тыс. автомобилей стоимостью около 600 млн рублей.

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#Авто#Приставы#Пермь#Должники#Фспп
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