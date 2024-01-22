Семья рыбаков из Прикамья чуть не провалилась под лед

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В селе Нижние Муллы спасатели помогли рыбакам, которые начали проваливаться под лед. Пресс-служба краевого Минтербеза сообщает, что сотрудники краевой службы спасения выехали на помощь утром 21 января. Рыбаков вывели на берег, они отказались от помощи медиков.
В экстренные службы звонил сам рыбак — вместе с ним на льду была жена. Мужчина пояснил, что они находятся в 100 м. от берега, лед тонкий, сами они в этот момент лежали на льду. У рыбака промокла одежда.