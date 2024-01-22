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Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Семья рыбаков из Прикамья чуть не провалилась под лед

Семья рыбаков из Прикамья чуть не провалилась под лед

22 января 2024, 07:28
Фото: fusionbrain.ai
В момент опасности они находились в 100 м. от берега.

В селе Нижние Муллы спасатели помогли рыбакам, которые начали проваливаться под лед. Пресс-служба краевого Минтербеза сообщает, что сотрудники краевой службы спасения выехали на помощь утром 21 января. Рыбаков вывели на берег, они отказались от помощи медиков.

В экстренные службы звонил сам рыбак — вместе с ним на льду была жена. Мужчина пояснил, что они находятся в 100 м. от берега, лед тонкий, сами они в этот момент лежали на льду. У рыбака промокла одежда.

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#Пермь#Спасатели#Рыбалка#Зимняя рыбалка
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