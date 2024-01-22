Спикер парламента Пермского края анонсировал повестку пленарного заседания

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Профильные комитеты регионального парламента подготовили к рассмотрению ряд важных законопроектов. Кроме того, на заседании выступят представители краевого правительства и регионального молодежного парламента.
В декабре губернатор региона Дмитрий Махонин внес на рассмотрение депутатов проект закона, который предполагает увеличение выплат студентам, заключившим целевой договор с министерством здравоохранения. Согласно инициативе, обучающимся по программам специалитета или бакалавриата предлагается установить размер выплат: 8 тыс. рублей — первый семестр учебного года, 14 тыс. рублей — второй семестр учебного года. Для обучающихся по программам ординатуры: 28 тыс. рублей — первый семестр учебного года, 49 тыс. рублей — второй семестр учебного года.
Ещё один законопроект региональные парламентарии рассмотрят во исполнение федеральных норм. С августа прошлого года полномочия органов местного самоуправления расширились. Территориям предоставили право заключать соглашения с органами местного самоуправления иностранных государств по согласованию с краевым правительством, а также проводить международные мероприятия для достижения международных договорённостей.
Международное взаимодействие на муниципальном уровне — давняя практика, которую давно используют города и муниципальные центры. Важно понимать, что это — не столько символическая дружба, а реальный инструмент наращивания внешнеэкономических связей.
В четверг краевой парламент рассмотрит постановление о поддержке предприятий малого бизнеса. Речь пойдет о производителях прохладительных напитков. Законодательная инициатива будет направлена в Государственную Думу РФ, и в случае принятия на федеральном уровне позволит предоставить производителям лимонадов и напитков, изготовленных на основе воды или минеральной воды с добавлением сахара, мёда или сахарного сиропа, государственную финансовую поддержку. Сейчас производители не могут получить такую поддержку, поскольку этот вид товара является подакцизным. Поддержка субъектов малого предпринимательства для Пермского края является одним из приоритетных направлений экономической политики.
В начале года депутаты традиционно утверждают список вопросов, исполнение которых поставлено на контроль. На этот раз комитеты включили в список порядка 40 региональных норм. В 2024 году среди контрольных вопросов предлагается утвердить законы об инвестиционной политике, бюджетном процессе, образовании и охране здоровья, поддержке социально ориентированных НКО и патриотическом воспитании. Соответствующий проект постановления также будет рассмотрен на ближайшем заседании.
В четверг депутаты ожидают увидеть и представителей регионального правительства. Информацию о реализации относительно «молодой» госпрограммы «Экология» представит министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович, а о региональной программе газификации расскажет министр ЖКХ и благоустройства Артем Балахнин. Председатель краевого Молодежного парламента Арсений Коротовских выступит с докладом об итогах работы молодых парламентариев в прошлом году.