Спикер парламента Пермского края анонсировал повестку пленарного заседания

В четверг краевой парламент рассмотрит постановление о поддержке предприятий малого бизнеса. Речь пойдет о производителях прохладительных напитков. Законодательная инициатива будет направлена в Государственную Думу РФ, и в случае принятия на федеральном уровне позволит предоставить производителям лимонадов и напитков, изготовленных на основе воды или минеральной воды с добавлением сахара, мёда или сахарного сиропа, государственную финансовую поддержку. Сейчас производители не могут получить такую поддержку, поскольку этот вид товара является подакцизным. Поддержка субъектов малого предпринимательства для Пермского края является одним из приоритетных направлений экономической политики.