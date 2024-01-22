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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Стали известны подробности ДТП с ребенком и автобусом на окраине Перми

Стали известны подробности ДТП с ребенком и автобусом на окраине Перми

22 января 2024, 11:15
Фото: Midjourney
По предварительным данным ГУ МВД, девочка переходила дорогу на красный свет.
Сюжет
Дтп

В полиции прокомментировали ДТП, в котором автобус сбил девочку на ул. Веденеева. По уточненным данным, пострадавший ребенок 2012 года рождения, сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Авария произошла сегодня, 22 января, в 07.35, около по адресу ул. Веденеева, 61. Автобус №77 сбил школьницу. Предварительно, пострадавшая перебегала дорогу на красный свет. Об инциденте в Центральную диспетчерскую службу сообщил сам водитель автобуса. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и ДПС. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

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#Происшествия#Дтп#Мвд#Авария#Школьница
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