Стали известны подробности ДТП с ребенком и автобусом на окраине Перми

Авария произошла сегодня, 22 января, в 07.35, около по адресу ул. Веденеева, 61. Автобус №77 сбил школьницу. Предварительно, пострадавшая перебегала дорогу на красный свет. Об инциденте в Центральную диспетчерскую службу сообщил сам водитель автобуса. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и ДПС. Полиция проводит проверку по факту ДТП.