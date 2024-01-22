Стали известны подробности ДТП с ребенком и автобусом на окраине Перми

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
В полиции прокомментировали ДТП, в котором автобус сбил девочку на ул. Веденеева. По уточненным данным, пострадавший ребенок 2012 года рождения, сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого ГУ МВД.
Авария произошла сегодня, 22 января, в 07.35, около по адресу ул. Веденеева, 61. Автобус №77 сбил школьницу. Предварительно, пострадавшая перебегала дорогу на красный свет. Об инциденте в Центральную диспетчерскую службу сообщил сам водитель автобуса. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи и ДПС. Полиция проводит проверку по факту ДТП.