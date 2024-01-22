Стало известно, где за три дня в Прикамье выпало 70% месячной нормы осадков

Итоговые суммы осадков с пятницы до утра понедельника следующие: Губаха 33 мм, Чермоз 32 мм, Березники 29 мм, Кудымкар 29 мм, Оханск 28 мм, Чердынь и Кочево 27 мм, Верещагино 25 мм, Чайковский, Гайны и Коса по 23 мм. Минимум отмечен в Кунгуре — 9 мм за период. В сравнении с месячной нормой больше всего выпало в Оханске — примерно 70% от месячной нормы. В Перми выпало 20 мм (более 40% от месячной нормы).