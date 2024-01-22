Стало известно, где за три дня в Прикамье выпало 70% месячной нормы осадков

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
В ходе трехдневных снегопадов в Пермском крае больше всего осадков выпало в центральных районах — в Кудымкаре, Чермозе, Березниках и Губахе. Меньше всего снега было на юго-востоке, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.
Итоговые суммы осадков с пятницы до утра понедельника следующие: Губаха 33 мм, Чермоз 32 мм, Березники 29 мм, Кудымкар 29 мм, Оханск 28 мм, Чердынь и Кочево 27 мм, Верещагино 25 мм, Чайковский, Гайны и Коса по 23 мм. Минимум отмечен в Кунгуре — 9 мм за период. В сравнении с месячной нормой больше всего выпало в Оханске — примерно 70% от месячной нормы. В Перми выпало 20 мм (более 40% от месячной нормы).
Реальное количество осадков могло быть больше, так как в пятницу снег могло выдувать сильным ветром, порывы которого достигали 19-21 м/с. В Пермском крае самый сильный ветер был в Большом Савино (21 м/с), в Октябрьском и Верещагино по 19 м/с
Прирост снежного покрова в Пермском крае оказался наибольшим в Кудымкаре (с 44 до 63 см), в Перми на метеостанции прирост снежного покрова всего 5 см (с 41 до 46 см), что обусловлено выдуванием снега в пятницу.
По абсолютным значениям высоты снежного покрова в соседних регионах на первом месте Тетюши в Татарстане (97 см), на втором — Глазов в Удмуртии (91 см). Столько снега здесь не было с марта 2011 года.