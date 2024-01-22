В Дзержинском районе могут открыть крытую футбольную площадку

Напомним, в декабре 2023 года получил разрешение на ввод в эксплуатацию новый спортивный комплекс в Дзержинском районе на ул. Подлесная, 41. Отмечается, что комплекс — первый завершенный объект, построенный по механизму муниципально-частного партнерства. В спортивном центре обустроено теннисных корта, один летний корт на свежем воздухе, зал общефизической подготовки, комната отдыха и раздевалки.