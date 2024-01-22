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В Дзержинском районе могут открыть крытую футбольную площадку

В Дзержинском районе могут открыть крытую футбольную площадку

22 января 2024, 05:48
Фото: 1MI
Для строительства объекта планируется привлечь инвестора.

Правительство Пермского края попросило администрацию Перми рассмотреть возможность выделения земельного участка в Дзержинском районе для создания крытой футбольной площадки. На данный момент рассматривается участок на ул. Верещагинская. Для строительства планируется привлечь инвестора в режиме государственно-частного партнерства, сообщает ИА «Текст»

Напомним, в декабре 2023 года получил разрешение на ввод в эксплуатацию новый спортивный комплекс в Дзержинском районе на ул. Подлесная, 41. Отмечается, что комплекс — первый завершенный объект, построенный по механизму муниципально-частного партнерства. В спортивном центре обустроено теннисных корта, один летний корт на свежем воздухе, зал общефизической подготовки, комната отдыха и раздевалки.

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#Пермь#Пермский край#Балатовский парк#Инвестор#Дзержинский район#Крытая футбольная площадка#Государственно-частное партнерство
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