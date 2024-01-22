В ходе СВО в ноябре 2023 года убиты двое военнослужащих из Чусовского округа

Вчера, 21 января, в Чусовском городском округе прошла церемония прощания с двумя убитыми на СВО местными жителями — 59-летним Игорем Исаевым и 35-летним Игорем Яшкиным. Свои соболезнования выразил глава муниципалитета Сергей Белов, сообщает пресс-служба местной администрации.