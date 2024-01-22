В ходе СВО в ноябре 2023 года убиты двое военнослужащих из Чусовского округа

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Вчера, 21 января, в Чусовском городском округе прошла церемония прощания с двумя убитыми на СВО местными жителями — 59-летним Игорем Исаевым и 35-летним Игорем Яшкиным. Свои соболезнования выразил глава муниципалитета Сергей Белов, сообщает пресс-служба местной администрации.
Игорь Исаев заключил контракт о прохождении военной службы в должности гранатометчика второго штурмового отделения первого штурмового взвода первой штурмовой роты «В» войсковой части. Он погиб 28 ноября прошлого года.
Игорь Яшкин служил по контракту в должности стрелка-радиотелефониста второго штурмового отделения четвертого штурмового взвода первой роты «В» войсковой части. Мужчина погиб 29 ноября минувшего года.