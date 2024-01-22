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Published Сегодня, 15:30

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Updated Сегодня, 15:30

В Кунгуре пьяная мамаша убила домашнего кота при детях

В Кунгуре пьяная мамаша убила домашнего кота при детях

22 января 2024, 15:30
Фото: 1MI
Притом, убийство произошло при детях
Сюжет
Кунгур

Кунгурский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 25-летней местной жительницы. Подробности дела сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Нетрезвая женщина в подъезде многоквартирного дома нанесла увечья домашнему коту в присутствии малолетних детей. В результате противоправных действий злоумышленницы животное погибло на месте происшествия.

Убийца кота признана виновной по п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего).

Суд приговорил виновную к 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработка. Приговор вступил в законную силу.

#Происшествия#Суд#Криминал#Убийство#Кот#Кунгур
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