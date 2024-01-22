В Кунгуре пьяная мамаша убила домашнего кота при детях

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Кунгурский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 25-летней местной жительницы. Подробности дела сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Нетрезвая женщина в подъезде многоквартирного дома нанесла увечья домашнему коту в присутствии малолетних детей. В результате противоправных действий злоумышленницы животное погибло на месте происшествия.
Убийца кота признана виновной по п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего).
Суд приговорил виновную к 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 10% из заработка. Приговор вступил в законную силу.