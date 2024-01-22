В Кунгуре спасали собаку, а оказалось, что волка

После осмотра в ветеринарной клинике оказалось, что это не собака, а молодой волк. С помощью рентгена удалось выяснить, что у животного сломана лопатка и травмирована лапа. У спасенного зверя появился куратор — пермский зоозащитник Семен Филипповский. Он же временно предоставил хищнику кров. Сейчас активист собирает средства на его лечение. Волка, кстати, назвали Алекс