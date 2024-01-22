В Кунгуре спасали собаку, а оказалось, что волка

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В Кунгуре волонтеры и спасатели решили помочь собаке, которую сбила машина. Пострадавший пёс оказался диким волком, сообщает поисково-спасательная служба округа.
Вечером 18 января спасателям поступил звонок о том, что вблизи ж/д остановки «1533 км» в овраге находится травмированное животное. Спустя некоторое время на место прибыла служба, зверя транспортировали до автомобиля волонтеров.
После осмотра в ветеринарной клинике оказалось, что это не собака, а молодой волк. С помощью рентгена удалось выяснить, что у животного сломана лопатка и травмирована лапа. У спасенного зверя появился куратор — пермский зоозащитник Семен Филипповский. Он же временно предоставил хищнику кров. Сейчас активист собирает средства на его лечение. Волка, кстати, назвали Алекс
«В природе животное не выживет и останется пожизненным инвалидом. После лечения хищник останется в Перми, в специализированном питомнике на кураторстве», — сообщают волонтеры.