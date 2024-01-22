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Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

В Прикамье 23 января ожидается изморозь

В МЧС предупредили пермяков об изморози

22 января 2024, 09:30
Фото: fusionbrain.ai

В Прикамье 23 января ожидается изморозь

Отложения изморози увеличивают риск возникновения ДТП.

В отдельных районах Прикамья завтра, 23 января, ожидается изморозь. По этой причине возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение ДТП на дорогах, а также сход снега и льда с крыш.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют жителям региона избегать нахождения возле деревьев, конструкций, линий электропередач и не парковать рядом с ними автомобили. При аварии на сетях электроснабжения обесточьте все электроприборы и соблюдайте правила пожарной безопасности. Перед тем, как войти в здание, обязательно поднимите голову и убедитесь, что над ним не свисают глыбы сосулек или снега.

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#Регион#Мчс пермского края#Пермь#Погода#Мчс
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