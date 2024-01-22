В МЧС предупредили пермяков об изморози

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рекомендуют жителям региона избегать нахождения возле деревьев, конструкций, линий электропередач и не парковать рядом с ними автомобили. При аварии на сетях электроснабжения обесточьте все электроприборы и соблюдайте правила пожарной безопасности. Перед тем, как войти в здание, обязательно поднимите голову и убедитесь, что над ним не свисают глыбы сосулек или снега.