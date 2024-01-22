В Минкульте прокомментировали информацию о возможном сносе «Пермских ворот»

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В министерстве культуры Пермского края прокомментировали судьбу арт-объекта «Пермские ворота». Как рассказали корреспонденту Properm.ru в пресс-службе Минкульта, ведомство совместно с музеем современного искусства PERMM продолжает анализировать возможные варианты работы с «табуреткой».
«Безусловно, работа Николая Полисского стала одним из узнаваемых символов Перми не только в Пермском крае, но и за его пределами. Есть стремление сохранить эту идею, продолжаем поиск возможных решений», — говорят в министерстве.
Ранее руководитель музея PERMM Наиля Аллахвердиева рассказала ИА «Текст», что сейчас музей думает, как попрощаться с арт-объектом «Пермские ворота». В 2020 году он был признан аварийным, с тех пор начали обсуждать предложения о возможном сносе или переносе «ворот».