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Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

В Минкульте прокомментировали новость о возможном сносе «Пермских ворот»

В Минкульте прокомментировали информацию о возможном сносе «Пермских ворот»

22 января 2024, 07:09
Фото: properm.ru

В Минкульте прокомментировали новость о возможном сносе «Пермских ворот»

Судьба арт-объекта пока не определена.
Сюжет
Permm

В министерстве культуры Пермского края прокомментировали судьбу арт-объекта «Пермские ворота». Как рассказали корреспонденту Properm.ru в пресс-службе Минкульта, ведомство совместно с музеем современного искусства PERMM продолжает анализировать возможные варианты работы с «табуреткой».

«Безусловно, работа Николая Полисского стала одним из узнаваемых символов Перми не только в Пермском крае, но и за его пределами. Есть стремление сохранить эту идею, продолжаем поиск возможных решений», — говорят в министерстве.

Ранее руководитель музея PERMM Наиля Аллахвердиева рассказала ИА «Текст», что сейчас музей думает, как попрощаться с арт-объектом «Пермские ворота». В 2020 году он был признан аварийным, с тех пор начали обсуждать предложения о возможном сносе или переносе «ворот».

Арт-объект «Пермские ворота» у станции Пермь II могут снести
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#Общество#Пермь#Permm#Музей Permm#Современное искусство#Пермские ворота
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