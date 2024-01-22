В Минкульте прокомментировали информацию о возможном сносе «Пермских ворот»

Ранее руководитель музея PERMM Наиля Аллахвердиева рассказала ИА «Текст», что сейчас музей думает, как попрощаться с арт-объектом «Пермские ворота». В 2020 году он был признан аварийным, с тех пор начали обсуждать предложения о возможном сносе или переносе «ворот».