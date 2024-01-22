В минувшие выходные Горнолыжный экспресс установил рекорд по числу пассажиров

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
В минувшие выходные, 20 и 21 января, Горнолыжный экспресс установил рекорд по количеству пассажиров. Об этом со ссылкой на «Пермскую пригородную компанию» сообщает краевой минтранс.
В субботу, 20 января, на курорт отправилось 377 горнолыжников, 21 января — 374. Всего за выходные дни экспресс перевёз 1,5 тысячи пассажиров.
Электропоезда «Ласточка» до горнолыжных курортов «Губаха» и «Такман» курсируют по выходным и праздничным дням.
Стоимость проезда до «Губахи», включая автобус от станции, составляет 492 рубля. С 10 декабря и далее отправление со станции Пермь-2 в 7:04, прибытие на Углеуральскую в 9:38, на «Губаху» — в 10:06.
Без заказного автобуса от станции, но с учетом городского общественного транспорта, путь до Чусового обходится от 312 рублей. Электрички ходят ежедневно, в 8:40 со станции Пермь-2. За проезд в заказном автобусе со станции до курорта «Такман» нужно будет дополнительно заплатить 75 рублей.