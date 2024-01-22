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Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Автобус сбил 10-летнюю девочку около школы в Перми

Автобус сбил 10-летнюю девочку около школы в Перми

22 января 2024, 09:08
Фото: Midjourney
Ребенок был госпитализирован бригадой скорой помощи, состояние ребенка уточняется.
Сюжет
Школа

В понедельник, 22 января, в Орджоникидзевском районе Перми автобус №77 сбил девочку 2013 года рождения. Инцидент произошел на пешеходном переходе через ул. Академика Веденеева рядом с Инженерной школой, переедает 59.RU.

Девочка перебегала дорогу на красный свет. Ребенка сбил пассажирский автобус, водитель транспортного средства сообщил о случившемся в Центральную диспетчерскую службу. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и скорая помощь.

Школьница была госпитализирована, состояние пострадавшей уточняется, сообщает корреспонденту Properm.ru пресс-служба минздрава. Сотрудниками полиции проводится проверка.

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#Происшествия#Пермь#Школа#Дети#Автобус#Полиция#Дпс#Скорая помощь#Минздрав#Госпитализация
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