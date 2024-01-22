Автобус сбил 10-летнюю девочку около школы в Перми

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В понедельник, 22 января, в Орджоникидзевском районе Перми автобус №77 сбил девочку 2013 года рождения. Инцидент произошел на пешеходном переходе через ул. Академика Веденеева рядом с Инженерной школой, переедает 59.RU.
Девочка перебегала дорогу на красный свет. Ребенка сбил пассажирский автобус, водитель транспортного средства сообщил о случившемся в Центральную диспетчерскую службу. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и скорая помощь.
Школьница была госпитализирована, состояние пострадавшей уточняется, сообщает корреспонденту Properm.ru пресс-служба минздрава. Сотрудниками полиции проводится проверка.