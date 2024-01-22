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Posted Сегодня, 04:49

Published Сегодня, 04:49

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

В Пермском крае больницы, школы и детсады остались без воды из-за аварии

В Пермском крае больницы, школы и детсады остались без воды из-за аварии

22 января 2024, 04:49
Фото: fusionbrain.ai
Сроков устранения аварии пока нет.

Поселок Яйва в Пермском крае остался без воды. Из-за короткого замыкания трансформатора отключились очистные сооружения, подача воды прекратилась, сообщает пресс-служба краевого МинЖКХ.

Специалисты решили заменить трансформатор, работы проводит бригада МУП «Коммунальные электрический сети». Они уже начались, однако сроков завершения работ пока нет.

Без воды остались не только дома, но также больница, детские сады, школы. Сейчас администрация Александровского округа определяет график подвоза воды. Ситуация на особом контроле краевого МинЖКХ.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы Александровского округа, воду отключили еще 21 января в 23:20.

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#Коммунальный рай#Пермь#Школа#Жкх#Детский сад
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