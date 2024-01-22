В пермской пятиэтажке случился пожар из-за гирлянды

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В Перми случился пожар в многоэтажке из-за гирлянды. В пресс-службе краевого МЧС сообщили Properm.ru, что сообщение о пожаре на улице Тургенева поступило 20 января в 16:38. На место выехали 13 человек и три единицы техники.
Было установлено, что загорелась гирлянда в одной из квартир пятиэтажного дома. Площадь пожара составила 1 кв м. Огонь потушили еще до прибытия пожарных, никто не пострадал и не погиб.
В МЧС напоминают, что при нагреве проводов нужно обесточить гирлянду, также не стоит одновременно использовать несколько гирлянд, чтобы избежать короткого замыкания. Гирлянды стоит отключать на ночь или в моменты, когда вы уходите из дома.