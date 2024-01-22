В пермской пятиэтажке случился пожар из-за гирлянды

В МЧС напоминают, что при нагреве проводов нужно обесточить гирлянду, также не стоит одновременно использовать несколько гирлянд, чтобы избежать короткого замыкания. Гирлянды стоит отключать на ночь или в моменты, когда вы уходите из дома.