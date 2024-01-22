properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

В пермской пятиэтажке случился пожар из-за гирлянды

В пермской пятиэтажке случился пожар из-за гирлянды

22 января 2024, 04:28
Фото: МЧС России
Огонь потушили до прибытия пожарных.

В Перми случился пожар в многоэтажке из-за гирлянды. В пресс-службе краевого МЧС сообщили Properm.ru, что сообщение о пожаре на улице Тургенева поступило 20 января в 16:38. На место выехали 13 человек и три единицы техники.

Было установлено, что загорелась гирлянда в одной из квартир пятиэтажного дома. Площадь пожара составила 1 кв м. Огонь потушили еще до прибытия пожарных, никто не пострадал и не погиб.

В МЧС напоминают, что при нагреве проводов нужно обесточить гирлянду, также не стоит одновременно использовать несколько гирлянд, чтобы избежать короткого замыкания. Гирлянды стоит отключать на ночь или в моменты, когда вы уходите из дома.

Фото: МЧС России
Читайте также:
В МЧС рассказали, сколько пожаров потушили за новогодние праздники в Пермском краеЕлочка, гори? В одном из домов в поселке Горнозаводского округа произошел пожарВ Прикамье женщина на пожаре спасла четырех человек
#Пермь#Пожар#Мчс#Хэппи нью еар
Подпишитесь
Почему бензин «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» на 1,5 рубля дороже, чем на других АЗС?
Сегодня, 05:40
В аэропорту Перми отменены несколько рейсов
Сегодня, 05:37
В Дзержинском районе могут открыть крытую футбольную площадку
Сегодня, 05:48
В Минкульте прокомментировали информацию о возможном сносе «Пермских ворот»
Сегодня, 07:09
В Пермском крае больницы, школы и детсады остались без воды из-за аварии
Сегодня, 04:49
Губернатор Пермского края прокомментировал обстрел рынка в Донецке
Сегодня, 02:37