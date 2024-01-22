В поселке Яйва Александровского округа восстановили водоснабжение

Ранее в результате короткого замыкания электротрансформатора были отключены очистные сооружения. Также была приостановлена подача воды в жилые дома, больницу, детские сады и школы, расположенные в поселке Яйва. Ситуация была взята на особый контроль МинЖКХ Прикамья.