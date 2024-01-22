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Published Сегодня, 09:51

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Updated Сегодня, 09:53

В поселке Яйва восстановили водоснабжение после замены электротрансформатора

В поселке Яйва Александровского округа восстановили водоснабжение

22 января 2024, 09:51
Фото: fusionbrain.ai

В поселке Яйва восстановили водоснабжение после замены электротрансформатора

Ситуация была взята на контроль региональными властями.

В поселке Яйва Александровского округа завершились работы по установке нового электрического трансформатора. В пресс-службе министерства ЖКХ Пермского края сообщают, что идет запуск системы водоснабжения населенного пункта.

Ранее в результате короткого замыкания электротрансформатора были отключены очистные сооружения. Также была приостановлена подача воды в жилые дома, больницу, детские сады и школы, расположенные в поселке Яйва. Ситуация была взята на особый контроль МинЖКХ Прикамья.

В Пермском крае больницы, школы и детсады остались без воды из-за аварии
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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Жкх#Коммунальные услуги
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