В поселке Яйва Александровского округа восстановили водоснабжение

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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В поселке Яйва Александровского округа завершились работы по установке нового электрического трансформатора. В пресс-службе министерства ЖКХ Пермского края сообщают, что идет запуск системы водоснабжения населенного пункта.
Ранее в результате короткого замыкания электротрансформатора были отключены очистные сооружения. Также была приостановлена подача воды в жилые дома, больницу, детские сады и школы, расположенные в поселке Яйва. Ситуация была взята на особый контроль МинЖКХ Прикамья.