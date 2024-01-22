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В Прикамье 19-летний парень хотел познакомиться с девушкой, но стал преступником

В Прикамье 19-летний парень хотел познакомиться с девушкой, но стал преступником

22 января 2024, 06:52
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
Парень успел забрать деньги у двух пенсионерок.

В Соликамске задержали 19-летнего курьера телефонных мошенников. Парень еще летом 2022 года зарегистрировался на сайте знакомств. На следующий день ему написала девушка, но не с целью знакомства. Она предложила парню стабильный заработок — он должен выезжать на адреса, забирать деньги, большую часть переводить кураторам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Уже через несколько дней преступник поехал к первой жертве. Он забрал у 60-летней пенсионерки 250 тыс. рублей — ее убедили, что деньги нужны внучке, которая якобы попала в ДТП. Парень перевел 245 тыс. сообщникам, а 5 тыс. рублей оставил себе.

Второй выезд на преступление закончился неудачей. 83-летнюю жительницу Соликамска убедили в том, что ее дочь попала в ДТП. Пенсионерке помогла ее знакомая, которая пришла ее навестить. Она поговорила с курьером, который представился помощником следователя. Парень не смог предоставить никакие документы — ему пригрозили полицией.

Третий выезд закончился для курьера задержанием, когда он пытался перевести деньги в одном из торговых центров Соликамска. 19-летний курьер находится под стражей. Возбуждено три уголовных дела.

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