В Прикамье 19-летний парень хотел познакомиться с девушкой, но стал преступником

Второй выезд на преступление закончился неудачей. 83-летнюю жительницу Соликамска убедили в том, что ее дочь попала в ДТП. Пенсионерке помогла ее знакомая, которая пришла ее навестить. Она поговорила с курьером, который представился помощником следователя. Парень не смог предоставить никакие документы — ему пригрозили полицией.