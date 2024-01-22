properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

10 февраля в Пермском крае состоится массовая гонка «Лыжня России-2024».

В Прикамье в феврале пройдет массовая гонка «Лыжня России-2024»

22 января 2024, 06:23
Фото: vk.com/ski_track_of_russia

10 февраля в Пермском крае состоится массовая гонка «Лыжня России-2024».

Участвовать в соревнованиях могут все желающие.

В Пермском крае 10 февраля пройдет гонка всероссийских соревнований «Лыжня России-2024». В ней смогут принять участие и профессиональные спортсмены, и любители.

В этом году центральный старт пройдет в Ленинградской области, сообщают организаторы в группе «ВКонтакте». Жители Прикамья смогут испытать силы на трех дистанциях:

  • 2 км — все желающие без учета возраста;
  • 5 км — юноши и девушки 2006 года рождения и моложе;
  • 10 км — мужчины и женщины 2005 года рождения и старше.

Участие во всероссийской лыжной гонке бесплатное. Предварительно зарегистрироваться на нее можно на портале Госуслуг. Организаторами мероприятия являются министерство спорта РФ и Федерация лыжных гонок России при поддержке органов исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта.

Читайте также:
Юные летающие лыжницы из Кудымкара завоевали медали на «Рождественском турне»Официально объявлено, куда из Чусового перенесли этап Кубка России по лыжамЛыжникам сообщили об отмене этапа Кубка России в Прикамье из-за морозов
#Спорт#Пермь#Лыжи#Соревнования
Подпишитесь
Почему бензин «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» на 1,5 рубля дороже, чем на других АЗС?
Сегодня, 05:40
В аэропорту Перми отменены несколько рейсов
Сегодня, 05:37
В Дзержинском районе могут открыть крытую футбольную площадку
Сегодня, 05:48
В Минкульте прокомментировали информацию о возможном сносе «Пермских ворот»
Сегодня, 07:09
В Пермском крае больницы, школы и детсады остались без воды из-за аварии
Сегодня, 04:49
Губернатор Пермского края прокомментировал обстрел рынка в Донецке
Сегодня, 02:37