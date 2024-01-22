В Прикамье в феврале пройдет массовая гонка «Лыжня России-2024»

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
В Пермском крае 10 февраля пройдет гонка всероссийских соревнований «Лыжня России-2024». В ней смогут принять участие и профессиональные спортсмены, и любители.
В этом году центральный старт пройдет в Ленинградской области, сообщают организаторы в группе «ВКонтакте». Жители Прикамья смогут испытать силы на трех дистанциях:
Участие во всероссийской лыжной гонке бесплатное. Предварительно зарегистрироваться на нее можно на портале Госуслуг. Организаторами мероприятия являются министерство спорта РФ и Федерация лыжных гонок России при поддержке органов исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта.