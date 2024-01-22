В Прикамье в феврале пройдет массовая гонка «Лыжня России-2024»

Участие во всероссийской лыжной гонке бесплатное. Предварительно зарегистрироваться на нее можно на портале Госуслуг. Организаторами мероприятия являются министерство спорта РФ и Федерация лыжных гонок России при поддержке органов исполнительной власти субъектов РФ в области физической культуры и спорта.