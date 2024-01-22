В Прикамье задержали мошенника, обманувшего 117 человек. Как он действовал

В Пермском крае силовики нашли мошенника из Томска. Его задерживали пермские полицейские совместно с оперативниками уголовного розыска Томской области. Мужчина размещал в социальных сетях объявления о продаже кондитерских изделий и об услугах аниматора Деда Мороза, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.