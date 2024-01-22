В Прикамье задержали мошенника, обманувшего 117 человек. Как он действовал

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
В Пермском крае силовики нашли мошенника из Томска. Его задерживали пермские полицейские совместно с оперативниками уголовного розыска Томской области. Мужчина размещал в социальных сетях объявления о продаже кондитерских изделий и об услугах аниматора Деда Мороза, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Мужчина переписывался с потерпевшими с фейковых страниц девушек, убеждал клиентов перечислить предоплату, а затем блокировал. Деньги поступали на счета подставных людей, которых он находил в интернете.
В полиции уточняют, что жертвами стали 117 человек. Потерпевшими признаны клиенты со всей России. Общий ущерб составил 450 тыс. рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.