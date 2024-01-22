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В Пермском крае задержали мошенника, обманувшего 117 человек

В Прикамье задержали мошенника, обманувшего 117 человек. Как он действовал

22 января 2024, 05:47
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае задержали мошенника, обманувшего 117 человек

Мужчина не открыл дверь силовикам, ее пришлось взламывать.

В Пермском крае силовики нашли мошенника из Томска. Его задерживали пермские полицейские совместно с оперативниками уголовного розыска Томской области. Мужчина размещал в социальных сетях объявления о продаже кондитерских изделий и об услугах аниматора Деда Мороза, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Мужчина переписывался с потерпевшими с фейковых страниц девушек, убеждал клиентов перечислить предоплату, а затем блокировал. Деньги поступали на счета подставных людей, которых он находил в интернете.

В полиции уточняют, что жертвами стали 117 человек. Потерпевшими признаны клиенты со всей России. Общий ущерб составил 450 тыс. рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован.

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